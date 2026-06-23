Croacia encontró el gol que necesitaba, derrotó a Panamá y llegó con vida a la última fecha

Croacia tuvo que trabajar más de la cuenta, pero terminó consiguiendo una victoria indispensable para seguir en carrera en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Zlatko Dali superó 1 a 0 Panamá en Toronto, sumó sus primeros tres puntos en el Grupo L y llegará con posibilidades de clasificación a la última jornada.
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El equipo europeo dominó gran parte del encuentro, aunque se encontró con una selección panameña que resistió durante buena parte de la noche y mantuvo la incertidumbre hasta el tramo decisivo del partido.
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Budimir rompió la resistencia panameña
Cuando el empate comenzaba a tomar fuerza, Ante Budimir apareció para inclinar la balanza. El delantero de Osasuna, que había ingresado desde el banco, aprovechó un preciso centro de Josip Stanisic desde la derecha y definió por el segundo palo para marcar el único gol de la noche.
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Luka Modric festeja con sus compañeros sus 200 partidos con la Selección de Croacia.
Genileza
La conquista desató el alivio de Croacia, que necesitaba imperiosamente una victoria después de la derrota sufrida en su debut mundialista.
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Panamá peleó hasta el final
El seleccionado canalero volvió a mostrar entrega y compromiso defensivo, pero no logró sostener el resultado. Durante gran parte del encuentro consiguió cerrar espacios y complicar a los croatas, aunque terminó pagando caro una de las pocas desatenciones que concedió.
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La decepción y tristeza de los jugadores panameños que no pudieron convertir frente a Croacia y con esta derrota quedaron eliminados del Mundial 2026.
EFE
Modric, un emblema de Croacia
Uno de los jugadores emblemáticos del conjunto croata, es Luka Modric quien alcanzó los 200 encuentros con la camiseta de su seleccionado y se convirtió en el cuarto futbolista a nivel mundial en lograrlo: Lionel Messi -Argentina-, Cristiano Ronaldo -Portugal- y Bader Al-Mutawa -Kuwait-, los otros tres.
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Los hinchas croatas colmaron el estadio AT&T en Dallas.
EFE
Con esta derrota, Panamá acumuló su segunda caída consecutiva en el torneo y quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
Una definición abierta en el Grupo L
La victoria dejó a Croacia con tres unidades y a la expectativa de lo que suceda en la última fecha. Su próximo desafío será frente a Ghana en un duelo que puede definir uno de los boletos a la fase eliminatoria.
Panamá, ya eliminada, cerrará su participación ante Inglaterra con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la historia de los Mundiales.