Croacia encontró el gol que necesitaba, derrotó a Panamá y llegó con vida a la última fecha

El conjunto balcánico se impuso 1a 0 gracias a un gol de Ante Budimir y consiguió sus primeros puntos en el Mundial 2026 . Panamá quedó eliminada tras sufrir su segunda derrota consecutiva.

Ante Budimir se convirtió en el héroe de Croaci a al anotar el único tanto del triunfo ante Panamá.

Croacia tuvo que trabajar más de la cuenta, pero terminó consiguiendo una victoria indispensable para seguir en carrera en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Zlatko Dali superó 1 a 0 Panamá en Toronto, sumó sus primeros tres puntos en el Grupo L y llegará con posibilidades de clasificación a la última jornada.

c42c321db780141bb6052155d46bbe0daaad7a28w Croacia vs Panamá EFE El equipo europeo dominó gran parte del encuentro, aunque se encontró con una selección panameña que resistió durante buena parte de la noche y mantuvo la incertidumbre hasta el tramo decisivo del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2069576306845536602&partner=&hide_thread=false ¡UN GOL CLAVE PARA CROACIA! Budimir apareció por el segundo palo y la empujó con la rodilla para el 1-0 ante Panamá. ¡Atención al taco de Pasalic!



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yBvZt9tyV8 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2026 Budimir rompió la resistencia panameña Cuando el empate comenzaba a tomar fuerza, Ante Budimir apareció para inclinar la balanza. El delantero de Osasuna, que había ingresado desde el banco, aprovechó un preciso centro de Josip Stanisic desde la derecha y definió por el segundo palo para marcar el único gol de la noche.

image Luka Modric festeja con sus compañeros sus 200 partidos con la Selección de Croacia. Genileza La conquista desató el alivio de Croacia, que necesitaba imperiosamente una victoria después de la derrota sufrida en su debut mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2069586771503960205&partner=&hide_thread=false ¿PARA QUÉ TE TRAJE, PASALIC? El croata tuvo el segundo gol de su equipo ante Panamá, ¡pero protagonizó uno de los errados más insólitos del Mundial!



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