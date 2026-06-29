29 de junio de 2026 - 11:00

Las Heras: salieron a defender a una vecina de la golpiza de su novio, pero el hombre los atacó a balazos

El violento incidente se produjo el domingo a la madrugada en el barrio 30 de Octubre. Los heridos fueron hospitalizados.

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Imagen Ilustrativa. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

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Los Andes | Redacción Policiales
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Un hecho de violencia de género registrado en Las Heras terminó con dos hombres baleados: el novio de la mujer les disparó a ambos cuando trataron de defenderla.

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La violencia comenzó el domingo a las 06:20 en el barrio 30 de Octubre y el autor de la misma, identificado como R. S.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el agresor comenzó a golpear a la mujer en la calle tras una discusión. La agresión fue vista por dos vecinos que salieron en ayuda de la mujer, logrando que el agresor se retirara del lugar.

Pero minutos más tarde el novio de la joven volvió a bordo de un auto y comenzó a disparar contra los dos vecinos.

Uno de los hombres, identificado como M. G. R., de 53 años, resultó con heridas de bala en ambas piernas y un corte en el cuero cabelludo. En tanto que el otro vecino, identificado como O. H. G., de 64 años, recibió heridas de arma de fuego en la mano derecha, la pelvis y el muslo izquierdo.

Los primeros policías que llegaron al lugar del hecho encontraron cuatro vainas servidas y preservaron distintos rastros para las pericias de la Policía Científica, que también fue desplazada para investigar el caso. Además, constataron que la pareja del agresor, de 28 años, se encontraba ilesa.

En tanto que los heridos fueron trasladados inicialmente al hospital Carrillo de Las Heras y luego, ante la gravedad de las heridas, derivados al hospital Central de la Ciudad.

El caso fue derivado a la Fiscalía de Homicidios, la cual dispuso diversas medidas, entre ellas la intervención del Equipo de Asistencia a la Víctima.

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