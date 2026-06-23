Una joven muerta y seis heridos graves: cómo fue la tragedia del colectivo frente a la rambla de Mar del Plata

Un colectivo despistó en la tarde del lunes, embistió las estructuras de una parada y arrolló a varias personas en la rambla de Mar del Plata, provocando la muerte de una joven de 18 años y seis heridos.
La unidad de transporte público despistó, embistió las estructuras de una parada y arrolló a varias personas, justo en horario pico.
Un colectivo despistó en la tarde del lunes, embistió las estructuras de una parada y arrolló a varias personas en la rambla de Mar del Plata, provocando la muerte de una joven de 18 años y seis heridos.
El hecho ocurrió en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, a la altura del skatepark. La unidad que protagonizó este incidente es el interno número 173 y pertenece a la línea 532, detalló el diario La Capital.
Las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos "Oscar Alende" informaron que entre los seis heridos hay un adolescente de 15 años con traumatismos faciales y fractura de un miembro superior; un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; una mujer con fractura de cadera; una mujer con fractura de fémur; y una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.
"Todos los pacientes reciben atención médica por parte de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología del hospital, que continúan evaluando su evolución clínica", precisaron.
Según las primeras informaciones, el chofer del ómnibus perdió el control de la unidad por causas que aún son materia de investigación. El vehículo terminó embistiendo a las personas que esperaban debajo de la garita de la parada de colectivos.
Tras el siniestro, efectivos policiales y personal del SAME desplegaron un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas y ordenar la circulación en la zona.
De acuerdo con lo trascendido, varias personas sufrieron lesiones de distinta consideración y algunas de ellas debieron ser trasladadas de urgencia en ambulancias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde reciben atención médica.
La Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso luego de ser notificada por efectivos de la subcomisaría Casino. En ese marco, se ordenaron las primeras medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.