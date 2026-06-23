Una joven muerta y seis heridos graves: cómo fue la tragedia del colectivo frente a la rambla de Mar del Plata

La unidad de transporte público despistó, embistió las estructuras de una parada y arrolló a varias personas, justo en horario pico.

Tragedia en Mar del Plata con un colectivo que despistó en la costa y arrolló a varias personas

Tragedia en Mar del Plata con un colectivo que despistó en la costa y arrolló a varias personas

Tragedia en Mar del Plata con un colectivo que despistó en la costa y arrolló a varias personas

Un colectivo despistó en la tarde del lunes, embistió las estructuras de una parada y arrolló a varias personas en la rambla de Mar del Plata, provocando la muerte de una joven de 18 años y seis heridos.

El hecho ocurrió en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, a la altura del skatepark. La unidad que protagonizó este incidente es el interno número 173 y pertenece a la línea 532, detalló el diario La Capital.

Tragedia en Mar del Plata con un colectivo que despistó en la costa y arrolló a varias personas Tragedia en Mar del Plata con un colectivo que despistó en la costa y arrolló a varias personas Gentileza / La Capital de Mar del Plata Las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos "Oscar Alende" informaron que entre los seis heridos hay un adolescente de 15 años con traumatismos faciales y fractura de un miembro superior; un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; una mujer con fractura de cadera; una mujer con fractura de fémur; y una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

"Todos los pacientes reciben atención médica por parte de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología del hospital, que continúan evaluando su evolución clínica", precisaron.

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- Un colectivo atropelló a seis personas a la altura del skatepark luego de perder el control.

- Una mujer falleció y varias personas, entre ellas un menor, sufrieron heridas de distinta consideración. pic.twitter.com/7O1rQCS2EX — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) June 22, 2026 Según las primeras informaciones, el chofer del ómnibus perdió el control de la unidad por causas que aún son materia de investigación. El vehículo terminó embistiendo a las personas que esperaban debajo de la garita de la parada de colectivos.