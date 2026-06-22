Accidente fatal en Mar del Plata: un colectivo se despistó, subió a la vereda y atropelló a peatones

Una persona murió y varias resultaron heridas este lunes luego de que un colectivo de la línea 532 perdiera el control, subiera a la vereda y embistiera a un grupo de personas que aguardaba en una parada de transporte público en la costa de Mar del Plata.
El hecho ocurrió sobre el boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, en las inmediaciones del skatepark, una zona de intensa circulación peatonal.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del ómnibus perdió el control de la unidad por causas que todavía se investigan. Como consecuencia, el vehículo se desvió de su recorrido habitual, avanzó sobre la vereda y atropelló a varias personas que se encontraban bajo la garita esperando el colectivo.
El impacto provocó una escena de extrema gravedad y generó un amplio despliegue de los servicios de emergencia. Tras el siniestro, personal policial y equipos del SAME acudieron al lugar para asistir a los afectados y coordinar el traslado de los heridos.
Algunas de las víctimas lesionadas debieron ser derivadas de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) debido a la gravedad de las heridas sufridas. Hasta el momento, las autoridades confirmaron al menos una víctima fatal, mientras continúa la evaluación del estado de salud del resto de los involucrados.
Medios locales reportaron la intensa tarea de las autoridades debido a que algunas personas habrían quedado debajo del colectivo tras ser embestidas.
La investigación judicial
La Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso luego de ser notificada por efectivos de la Subcomisaría Casino. Los investigadores ordenaron las primeras medidas periciales para determinar qué provocó la pérdida de control del colectivo y establecer eventuales responsabilidades por el trágico episodio.
Mientras tanto, los trabajos en la zona continuaban para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del accidente.