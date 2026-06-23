El futuro del Real Estate experiencial aterriza en el Valle de Uco con un proyecto pionero

La evolución del desarrollo inmobiliario en Mendoza está dejando de medirse exclusivamente en metros cuadrados construidos para comenzar a evaluarse por la complejidad y el sentido de las experiencias que es capaz de articular. En sintonía con una tendencia global que prioriza la salud preventiva y la calidad de vida activa, el Valle de Uco se convertirá en el escenario de una propuesta inédita para la región. Bajo el nombre de Tayén —vocablo de origen mapuche que remite al fluir y la transformación—, el proyecto busca redefinir los límites del real estate experiencial desde el corazón de Tupungato.

Un máster plan integrado a la escala del paisaje El desarrollo se emplazará dentro de las más de 1.000 hectáreas de la tradicional Estancia Atamisque, al pie de la Cordillera de los Andes. Para su primera etapa, planificada hacia el año 2028, se proyectan 4.000 metros cuadrados de infraestructura cubiertos que contemplan un hotel con 18 lodges de lujo diseñados para mimetizarse con el entorno, un centro de bienestar de alta gama (Luxury Wellness, Fitness & Recovery), espacios corporativos y propuestas gastronómicas ligadas a la identidad del territorio y la cultura vitivinícola.

Desde la perspectiva del diseño y la planificación, la iniciativa representa un cambio de paradigma. La arquitectura y el paisaje ya no funcionan meramente como un telón de fondo estético, sino como agentes activos en los procesos de revitalización y equilibrio personal de los usuarios. La propuesta busca diluir los límites entre las áreas cubiertas y la naturaleza exterior, propiciando actividades In & Out que aprovechan las condiciones bioclimáticas y paisajísticas singulares del Valle de Uco.

El cambio de paradigma: habitar el tiempo Este giro hacia la denominada "economía del bienestar" plantea que el cuidado psicofísico no debe ser un evento aislado, sino una práctica sostenida en el tiempo. Ramiro Alonso, fundador y Chief Revenue Officer de RGR Group Developers, señala al respecto que, tras años de aprender a medir y hacer rendir el tiempo, el mercado actual empieza a preguntarse cómo quiere vivirlo, y el proyecto surge precisamente como respuesta a esa búsqueda de sentido. En este escenario, la cultura vitivinícola y el entorno de montaña dejan de ser simples postales para convertirse en parte activa de una experiencia orientada a vivir con mayor plenitud.

Real Estate: innovación financiera y diversificación del negocio Más allá de su programa enfocado en la salud y la hospitalidad, el modelo de negocios introduce una estructura innovadora para el sector inmobiliario local. A diferencia de los esquemas tradicionales de propiedad horizontal o loteos convencionales, el formato se basa en una participación accionaria dentro de un ecosistema operativo unificado. De este modo, los inversores forman parte de un modelo de ingresos diversificado que integra de manera simultánea las unidades de alojamiento, el centro de recuperación física, la gastronomía y los eventos corporativos.