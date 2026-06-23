El Gobierno actualizó el régimen de inversiones mineras por primera vez en 30 años: qué cambia para Cuyo

El Gobierno actualizó por primera vez en 30 años el reglamento minero: menos trámites, importaciones sin autorización previa y más beneficios fiscales.

El Gobierno nacional oficializó el Decreto 482/2026, firmado por el presidente Javier Milei, que actualiza la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras. Se trata de la primera revisión integral del régimen en más de tres décadas, ya que la normativa reglamentaria vigente databa de 1993.

El objetivo es consolidar un marco más moderno, ágil y transparente que otorgue mayor previsibilidad y seguridad jurídica para atraer inversiones al sector. La medida se enmarca en el proceso de reformas impulsado por el Gobierno para simplificar trámites, reducir costos administrativos y facilitar el desarrollo de proyectos mineros en distintas etapas, desde la exploración hasta la producción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2069387047912038536?s=20&partner=&hide_thread=false MODERNIZAMOS EL REGIMEN MINERO. Por Decreto 482/2026, con firma del presidente @JMilei, @madorni y @LuisCaputoAR actualizamos y simplificamos el reglamento del Régimen de Inversiones Mineras, una norma que llevaba más de 30 años sin actualizarse. Argentina es uno de los países… pic.twitter.com/yaF7rOt7q9 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 23, 2026 Por qué importa: el potencial minero de Cuyo Argentina se encuentra entre los países con mayor potencial geológico del mundo para el desarrollo de minerales estratégicos como cobre, litio, oro y plata. En un contexto de creciente demanda global vinculada a la transición energética y la electrificación, la competitividad regulatoria se ha convertido en un factor clave para captar inversiones internacionales.

La actualización del régimen tiene especial relevancia para provincias cordilleranas como Mendoza y San Juan, donde se concentran algunos de los proyectos más importantes del país. En San Juan avanzan desarrollos de escala mundial como Vicuña y Los Azules, mientras que Mendoza busca consolidar una nueva etapa minera con iniciativas como PSJ Cobre Mendocino y los proyectos incluidos en el Distrito Minero Malargüe Occidental.