23 de junio de 2026 - 11:54

El Gobierno actualizó el régimen de inversiones mineras por primera vez en 30 años: qué cambia para Cuyo

El Gobierno actualizó por primera vez en 30 años el reglamento minero: menos trámites, importaciones sin autorización previa y más beneficios fiscales.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional oficializó el Decreto 482/2026, firmado por el presidente Javier Milei, que actualiza la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras. Se trata de la primera revisión integral del régimen en más de tres décadas, ya que la normativa reglamentaria vigente databa de 1993.

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El objetivo es consolidar un marco más moderno, ágil y transparente que otorgue mayor previsibilidad y seguridad jurídica para atraer inversiones al sector. La medida se enmarca en el proceso de reformas impulsado por el Gobierno para simplificar trámites, reducir costos administrativos y facilitar el desarrollo de proyectos mineros en distintas etapas, desde la exploración hasta la producción.

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Por qué importa: el potencial minero de Cuyo

Argentina se encuentra entre los países con mayor potencial geológico del mundo para el desarrollo de minerales estratégicos como cobre, litio, oro y plata. En un contexto de creciente demanda global vinculada a la transición energética y la electrificación, la competitividad regulatoria se ha convertido en un factor clave para captar inversiones internacionales.

La actualización del régimen tiene especial relevancia para provincias cordilleranas como Mendoza y San Juan, donde se concentran algunos de los proyectos más importantes del país. En San Juan avanzan desarrollos de escala mundial como Vicuña y Los Azules, mientras que Mendoza busca consolidar una nueva etapa minera con iniciativas como PSJ Cobre Mendocino y los proyectos incluidos en el Distrito Minero Malargüe Occidental.

Vicuña minería San Juan
El Proyecto Vicu&ntilde;a, ubicado en la provincia de San Juan, representa la mayor inversi&oacute;n minera en la historia de Argentina con 18.000 millones de d&oacute;lares.

El Proyecto Vicuña, ubicado en la provincia de San Juan, representa la mayor inversión minera en la historia de Argentina con 18.000 millones de dólares.


Los seis cambios clave del Decreto 482/2026 de inversiones mineras

  1. Certificado de estabilidad fiscal más claro — procedimiento más preciso; la fecha de inicio quedará vinculada a la presentación del estudio de factibilidad o documentación complementaria para su aprobación.
  2. Importaciones sin autorización previa — el nuevo esquema reemplaza el sistema de autorizaciones y certificaciones previas por una declaración jurada sobre el destino minero de los bienes, con validación automática mediante el Sistema Informático Malvina (SIM).
  3. Devolución acelerada del IVA en exploración — se agiliza la devolución del IVA durante la etapa exploratoria, limitando la documentación requerida a facturas y comprobantes de pago y eliminando la obligación de informar previamente los trabajos exploratorios.
  4. Integración regional ampliada a 500 km — el límite territorial para considerar integrados los proyectos mineros se extiende a 500 kilómetros, con el objetivo de ampliar la cadena productiva mediante la conexión entre yacimientos y plantas de procesamiento. Antes eran 200 km.
  5. Bienes reacondicionados dentro del régimen especial — se amplía el universo de activos amortizables para incluir equipos usados reacondicionados, una adecuación a la realidad operativa del sector.
  6. El seguro ambiental unifica la obligación contable — el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) podrá ser considerado como instrumento válido para garantizar la reparación de eventuales daños ambientales, armonizando la legislación minera con la Ley General del Ambiente
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