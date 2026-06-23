YPF y McDonald's se unen: habrá restaurantes dentro de las estaciones de servicio en todo el país

YPF y McDonald's anunciaron una alianza que cambiará la experiencia en las estaciones de servicio de Argentina: la petrolera estatal y Arcos Dorados —la empresa que opera los restaurantes de la cadena de hamburguesería en el país y en toda Latinoamérica— firmaron un acuerdo estratégico para instalar locales de la cadena dentro de la red de estaciones YPF.

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El convenio fue suscripto por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, en la Torre YPF de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires.

"Esta alianza representa un paso clave en nuestra estrategia de transformar la red y elevar la experiencia del cliente. Es la concreción de un sueño personal: llevar a McDonald's a donde solo YPF puede llegar, a cada rincón del país", afirmó Horacio Marín.

YPF y Arcos Dorados firmaron un acuerdo estratégico para instalar locales de McDonald's en estaciones de servicio de todo Argentina.

Por su parte, Woods Staton destacó el contexto de los 40 años de McDonald's en Argentina: "Es una gran oportunidad de sumar la potencia de dos marcas muy arraigadas en los argentinos. Ampliamos nuestros segmentos para adaptarnos a los usos y consumos de nuestros clientes. Es un acuerdo con un potencial enorme para que nuestra compañía siga creciendo en Argentina."

La estrategia detrás del acuerdo YPF y McDonald's

Para YPF, esta alianza se inscribe en una transformación más amplia de su red de estaciones. La compañía ya avanzó con la apertura de nuevos formatos diferenciados, como una estación YPF Black en Nordelta y una RefiPlus en Salta, consolidando una propuesta más moderna y funcional en mercados clave.

Para Arcos Dorados, la alianza representa una nueva vía de expansión que le permite acercar la propuesta de McDonald's a zonas del país donde hoy no tiene presencia, al tiempo que reafirma su compromiso con la generación de empleo en las comunidades donde opera.