16 de junio de 2026 - 22:45

YPF firmó un acuerdo con Tesla para explorar proyectos de energía y movilidad

El convenio firmado en Texas contempla explorar oportunidades vinculadas a infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica.

Marín, CEO de YPF, aseguró que “para 2030 va a ser una de las 20 petroleras más grandes del mundo”.

Marín, CEO de YPF, aseguró que “para 2030 va a ser una de las 20 petroleras más grandes del mundo”.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

YPF dio un nuevo paso en su estrategia de expansión e innovación al firmar un acuerdo marco con Tesla para analizar oportunidades de colaboración en distintas unidades de negocio vinculadas al sector energético y la movilidad eléctrica.

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El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, tras una visita a la Gigafactory de Texas, donde mantuvo reuniones con directivos de la compañía fundada por Elon Musk.

Según explicó el ejecutivo, ambas empresas suscribieron una carta de intención destinada a explorar iniciativas relacionadas con infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento energético e innovación tecnológica.

El presidente de YPF, Horacio Marín, firmó un acuerdo con Tesla en su visita a Texas
El presidente de YPF, Horacio Marín, firmó un acuerdo con Tesla en su visita a Texas.

El presidente de YPF, Horacio Marín, firmó un acuerdo con Tesla en su visita a Texas.

Qué contempla el acuerdo entre ambas compañías

De acuerdo con lo informado por YPF, el entendimiento busca identificar áreas de cooperación en sectores considerados estratégicos para el desarrollo energético de los próximos años.

En ese marco, Tesla aportaría su experiencia en redes de supercargadores y soluciones de almacenamiento de energía a gran escala, mientras que YPF pondría a disposición su infraestructura y presencia territorial a través de más de 1.600 estaciones de servicio distribuidas en todo el país.

Marín destacó además que durante la visita intercambió perspectivas con ejecutivos de Tesla sobre abastecimiento eléctrico, almacenamiento energético y aplicaciones tecnológicas para el sector.

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El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos

El acuerdo se produce en un contexto de expansión del mercado de vehículos eléctricos en Argentina. Según los datos citados en la información oficial, las ventas de este segmento registraron un fuerte crecimiento tras la eliminación de aranceles extrazona para la importación de unidades híbridas y eléctricas.

Durante mayo se comercializaron 647 vehículos eléctricos, mientras que entre enero y mayo las ventas acumuladas alcanzaron las 3.011 unidades. Entre los modelos más vendidos del período se ubicaron el BYD Dolphin Mini, el BYD Yuan Pro, el Chevrolet Spark EUV, el Jmey Easy y el Baic EU5.

En relación con los modelos, los números son los siguientes:

BYD Dolphin Mini

  • 1.695 unidades.

BYD Yuan Pro

  • 585 unidades.

Chevrolet Spark EUV

167 unidades.

Jmey Easy

  • 126 unidades.

Baic EU5

  • 77 unidades.

Si bien los modelos de Tesla todavía no figuran entre los más comercializados en el mercado argentino, el acuerdo abre la puerta a futuras oportunidades de cooperación entre ambas compañías en áreas vinculadas a la transición energética y la movilidad sustentable.

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