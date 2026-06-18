Cuántas estaciones YPF en Mendoza tienen carga rápida para vehículos eléctricos

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , visitó la Gigafactory de Tesla en Texas y firmó un acuerdo con Michael Snyder, vicepresidente de energía de la compañía de Elon Musk . Uno de los principales ejes es el desarrollo de una red de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos aprovechando la extensa presencia territorial de la petrolera estatal.

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En declaraciones a Radio Mitre, Marín explicó después que el objetivo es avanzar este mismo año con los primeros corredores eléctricos . “En la Argentina no hay posibilidad de tener un auto eléctrico, salvo que tenga la autonomía. Lo que fuimos trabajando con Tesla y llegamos a un acuerdo es construir los corredores eléctricos”, afirmó.

La primera etapa contempla unir Buenos Aires con Mar del Plata, Mendoza, Rosario y Córdoba . En el caso del corredor hacia Cuyo, el ejecutivo destacó que desde Mendoza los usuarios podrían continuar viaje hacia Chile . “Los supercargadores de Tesla van a estar en las estaciones de YPF”, aseguró.

En Mendoza, por el momento hay tres estaciones YPF que cuentan con puntos de carga para vehículos eléctricos . Se encuentran en las estaciones de servicio de El Challao, en la avenida Champagnat; Maipú, sobre calle Juan Agustín Maza; y Aduana de Uspallata, sobre Ruta Nacional 7 (km 1151).

Los Andes consultó a YPF si estaban planificadas nuevas aperturas en el marco de este proyecto de corredores eléctricos, pero respondieron que se trata de un acuerdo muy reciente y todavía no se han definido los detalles.

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El desafío de llegar de Ushuaia al norte del país

La hoja de ruta es más ambiciosa. Una vez consolidados los primeros trayectos, la idea es extender la infraestructura hacia el norte argentino y la Patagonia. “Luego vamos a tratar de ir hasta Ushuaia y hasta el norte de la Argentina”, adelantó Marín.

La expansión permitiría resolver uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la electromovilidad en el país: la escasez de puntos de carga de alta potencia para viajes de larga distancia.

Una alianza para preparar la energía del futuro

YPF dio un nuevo paso en su estrategia de diversificación y modernización al firmar una carta de intención con Tesla para explorar oportunidades de colaboración en infraestructura energética, movilidad eléctrica y almacenamiento de energía.

Durante la visita que realizó Marín a la Gigafactory de Tesla en Texas, una de las plantas industriales más avanzadas del mundo, ambas compañías analizaron posibles proyectos conjuntos y las principales tendencias que están transformando el sector energético global.

“En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación”, sostuvo Marín. Y agregó que el encuentro permitió “explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos”.

Horacio Marín anunció que YPF firmó un acuerdo con Tesla Horacio Marín anunció que YPF firmó un acuerdo con Tesla X / @HoracioMarin_ok

El almacenamiento de energía, otro eje estratégico

Además de los corredores eléctricos, YPF y Tesla intercambiaron experiencias sobre soluciones de almacenamiento energético y abastecimiento eléctrico. La carta de intención contempla la posibilidad de desarrollar infraestructura de almacenamiento, una tecnología clave para acompañar el crecimiento de las energías renovables y mejorar la estabilidad de los sistemas eléctricos.

La experiencia de Tesla en baterías de gran escala es uno de los aspectos que despertó mayor interés por parte de la petrolera argentina, especialmente a través de YPF Luz. “YPF está hace 100 años y tiene que estar también preparada para los próximos 100 años”, afirmó Marín.

Horacio Marín anunció que YPF firmó un acuerdo con Tesla Horacio Marín anunció que YPF firmó un acuerdo con Tesla X / @HoracioMarin_ok

Data centers y nuevos negocios

La visita a la Gigafactory también abrió conversaciones sobre otros proyectos vinculados a la economía digital. Según reveló el titular de YPF, la empresa mantiene conversaciones con Tesla para analizar oportunidades en el desarrollo de data centers en Argentina.

“YPF Luz y Tesla van a tratar de hacer data centers en la Argentina. No tenemos el negocio, pero siempre hay que empezar conversaciones”, señaló.

Marín destacó además la relación establecida con Michael Snyder, principal responsable del área de energía de Tesla y ejecutivo que reporta directamente a Elon Musk. “Es muy noble lo que hace Tesla, está construyendo el futuro”, sostuvo.