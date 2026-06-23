El dólar oficial roza los $ 1.500, acumula una suba de 4,5% en junio y registra su sexta alza consecutiva

El dólar mayorista acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio y y ya borró toda la baja que había protagonizado desde comienzos de año.
El movimiento alcista se replicó en los distintos segmentos del mercado cambiario, con compras netas del Banco Central por más de US$ 10.900 millones en 2026.
El dólar mayorista acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio y y ya borró toda la baja que había protagonizado desde comienzos de año.
El tipo de cambio mayorista ganó $10 a $1.471,5 para la venta y su cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, con una brecha del 22,1%.
En el segmento de contado, las operaciones superaron los US$ 645,7 millones. En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con subas de hasta el 0,7% en los tramos de 2026.
El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.474,5 a fines de junio y que lo hará a $1.647,5 para el cierre del año. En monto operado totalizó los US$ 1.657 millones.
El tipo de cambio minorista en el Banco Nación trepó $10 a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.937.
A su vez, en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio se ubicó a $1491,13.
Las cotizaciones paralelas también se acoplaron al movimiento alcista. El dólar MEP avanza 1,3% a $1.504,58 y el contado con liquidación (CCL) sube 1,6% a $1.554,49. Por su parte, el dólar blue subió a $1.505 para la venta.
En paralelo, el BCRA extendió su racha compradora, aunque a un ritmo más moderado. El pasado lunes, la autoridad monetaria adquirió US$ 50 millones. De esta manera, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a US$ 10.903 millones.