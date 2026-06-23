23 de junio de 2026 - 18:22

El dólar oficial roza los $ 1.500, acumula una suba de 4,5% en junio y registra su sexta alza consecutiva

El movimiento alcista se replicó en los distintos segmentos del mercado cambiario, con compras netas del Banco Central por más de US$ 10.900 millones en 2026.

El dólar oficial acumula una suba de 4,5% en junio y registra su sexta alza consecutiva

El dólar oficial acumula una suba de 4,5% en junio y registra su sexta alza consecutiva

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar mayorista acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio y y ya borró toda la baja que había protagonizado desde comienzos de año.

Leé además

El Banco Central cotizó el dólar oficial para la venta minorista a $1.481,93.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 22 de junio
El dólar alcanzó su valor más alto en cinco meses y acumuló un alza de casi 4% en junio

El dólar alcanzó su valor más alto en cinco meses y acumuló un alza de casi 4% en junio

El tipo de cambio mayorista ganó $10 a $1.471,5 para la venta y su cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, con una brecha del 22,1%.

En el segmento de contado, las operaciones superaron los US$ 645,7 millones. En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con subas de hasta el 0,7% en los tramos de 2026.

El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.474,5 a fines de junio y que lo hará a $1.647,5 para el cierre del año. En monto operado totalizó los US$ 1.657 millones.

dólar martes 31 de marzo
El dólar mayorista acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio

El dólar mayorista acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio

MEP, CCL y blue acompañaron la tendencia alcista

El tipo de cambio minorista en el Banco Nación trepó $10 a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.937.

A su vez, en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio se ubicó a $1491,13.

Las cotizaciones paralelas también se acoplaron al movimiento alcista. El dólar MEP avanza 1,3% a $1.504,58 y el contado con liquidación (CCL) sube 1,6% a $1.554,49. Por su parte, el dólar blue subió a $1.505 para la venta.

En paralelo, el BCRA extendió su racha compradora, aunque a un ritmo más moderado. El pasado lunes, la autoridad monetaria adquirió US$ 50 millones. De esta manera, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a US$ 10.903 millones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista para la venta a $1.452.

Confirmaron a cuánto abrirá el dólar el martes tras el fin de semana largo por el feriado nacional

El PBI se expandió 2,3% en el primer trimestre del año y consolidó la recuperación económica.

El PBI creció 2,3% en el primer trimestre del año y consolidó la recuperación económica

Por Redacción Economía
La comisión auditora de la FCAI aseguró que los monitoreos ambientales realizados desde 2019 se mantienen dentro de los parámetros establecidos.

Sierra Pintada: cómo avanza la remediación ambiental del complejo y qué dijeron las autoridades sobre el futuro del yacimiento

Por Melisa Sbrocco
Casa de Gobierno fue el escenario de la jornada denominada Encuentro Empresarial: Valores del Rugby y Desarrollo Productivo, que convocó a líderes y referentes.

Mendoza une el rugby con el sector empresarial: los valores del deporte aplicados al desarrollo productivo

Por Redacción Economía