31 de julio de 2026 - 18:07

Alerta por Zonda en Mendoza: la situación en cada departamento tras el descenso del viento

Las ráfagas ya bajaron al llano en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Sur, mientras la máxima escala a 25°C.

Las ráfagas de viento Zondase hicieron presente este viernes en gran parte de la provincia

Las ráfagas de viento Zondase hicieron presente este viernes en gran parte de la provincia

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Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Como habían anticipado los pronósticos, el viento Zonda descendió este viernes al llano y comenzó a sentirse con distintas intensidades en el Gran Mendoza después del mediodía, mientras que desde la madrugada ya afectaba al Valle de Uco y al sur provincial.

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Durante la jornada la temperatura máxima alcanzará los 25°C, mientras que en la Alta Montaña continuarán las nevadas de moderada intensidad, en el marco del temporal que afecta desde hace más de dos semanas a la cordillera y mantiene cerrado el paso Cristo Redentor.

En este marco, la Dirección de Defensa Civil emitió un nuevo reporte meteorológico tras el impacto del viento Zonda que afecta a gran parte del territorio provincial.

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

Según el relevamiento realizado a las 16:30 de este viernes, se registran ráfagas de intensidad variable en el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la zona Sur y alta montaña, con reducción de visibilidad en varios accesos.

La situación en cada departamento

Capital

  • Viento Zonda de leve a moderado.

Guaymallén

  • Viento Zonda de leve a moderado, con ráfagas fuertes por sectores.

Santa Rosa

  • Viento Zonda moderado, sin novedades.

Tupungato

  • Viento Zonda de moderado a fuerte.
  • Novedades: Las rutas se encuentran transitables con precaución por visibilidad reducida.

General Alvear

  • Viento leve a moderado.

Malargüe

  • Viento Zonda moderado con ráfagas fuertes y sin novedades.

San Carlos

  • Viento Zonda de leve a moderado, sin novedades.

Tunuyán

  • Viento Zonda de moderado a fuerte, sin novedades.

Maipú

  • Viento Zonda de leve a moderado.

San Rafael

  • Viento Zonda de moderado con ráfagas fuertes.

Rivadavia

  • Viento Zonda leve, sin novedades.

Junín

  • Viento del noreste de leve a moderado, visibilidad reducida y sin novedades.

Las Heras

  • Viento Zonda moderado a fuerte.
  • Uspallata: viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes.

Godoy Cruz

  • Viento Zonda leve, sin novedad.

San Martín

  • Viento Zonda de leve a moderado.

La Paz

  • Viento Zonda moderado, rutas transitables, sin novedades.

Luján

  • Cielo despejado, viento zonda leve, temperatura: 15 °C, sin novedades.
  • Potrerillos: cielo nublado, viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes intermitentes.

Lavalle

  • Viento Zonda leve, visibilidad reducida.

Se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

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