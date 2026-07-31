Alerta por Zonda en Mendoza: la situación en cada departamento tras el descenso del viento

Las ráfagas ya bajaron al llano en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Sur, mientras la máxima escala a 25°C.

Las ráfagas de viento Zondase hicieron presente este viernes en gran parte de la provincia

Como habían anticipado los pronósticos, el viento Zonda descendió este viernes al llano y comenzó a sentirse con distintas intensidades en el Gran Mendoza después del mediodía, mientras que desde la madrugada ya afectaba al Valle de Uco y al sur provincial.

Durante la jornada la temperatura máxima alcanzará los 25°C, mientras que en la Alta Montaña continuarán las nevadas de moderada intensidad, en el marco del temporal que afecta desde hace más de dos semanas a la cordillera y mantiene cerrado el paso Cristo Redentor.

En este marco, la Dirección de Defensa Civil emitió un nuevo reporte meteorológico tras el impacto del viento Zonda que afecta a gran parte del territorio provincial.

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria Marcelo Álvarez / Los Andes Según el relevamiento realizado a las 16:30 de este viernes, se registran ráfagas de intensidad variable en el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la zona Sur y alta montaña, con reducción de visibilidad en varios accesos.

La situación en cada departamento Capital Viento Zonda de leve a moderado. Guaymallén Viento Zonda de leve a moderado, con ráfagas fuertes por sectores. Santa Rosa Viento Zonda moderado, sin novedades. Tupungato Viento Zonda de moderado a fuerte.

Novedades: Las rutas se encuentran transitables con precaución por visibilidad reducida. General Alvear Viento leve a moderado. Malargüe Viento Zonda moderado con ráfagas fuertes y sin novedades. San Carlos Viento Zonda de leve a moderado, sin novedades. Tunuyán Viento Zonda de moderado a fuerte, sin novedades. Maipú Viento Zonda de leve a moderado. San Rafael Viento Zonda de moderado con ráfagas fuertes. Rivadavia Viento Zonda leve, sin novedades. Junín Viento del noreste de leve a moderado, visibilidad reducida y sin novedades. Las Heras Viento Zonda moderado a fuerte.

Uspallata: viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes. Godoy Cruz Viento Zonda leve, sin novedad. San Martín Viento Zonda de leve a moderado. La Paz Viento Zonda moderado, rutas transitables, sin novedades. Luján Cielo despejado, viento zonda leve, temperatura: 15 °C, sin novedades.

Potrerillos: cielo nublado, viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes intermitentes. Lavalle Viento Zonda leve, visibilidad reducida. Se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.