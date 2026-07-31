Alerta por Zonda en Mendoza: la situación en cada departamento tras el descenso del viento

Como habían anticipado los pronósticos, el viento Zonda descendió este viernes al llano y comenzó a sentirse con distintas intensidades en el Gran Mendoza después del mediodía, mientras que desde la madrugada ya afectaba al Valle de Uco y al sur provincial.
Durante la jornada la temperatura máxima alcanzará los 25°C, mientras que en la Alta Montaña continuarán las nevadas de moderada intensidad, en el marco del temporal que afecta desde hace más de dos semanas a la cordillera y mantiene cerrado el paso Cristo Redentor.
En este marco, la Dirección de Defensa Civil emitió un nuevo reporte meteorológico tras el impacto del viento Zonda que afecta a gran parte del territorio provincial.
Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria
Marcelo Álvarez / Los Andes
Según el relevamiento realizado a las 16:30 de este viernes, se registran ráfagas de intensidad variable en el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la zona Sur y alta montaña, con reducción de visibilidad en varios accesos.
La situación en cada departamento
Capital
- Viento Zonda de leve a moderado.
Guaymallén
- Viento Zonda de leve a moderado, con ráfagas fuertes por sectores.
Santa Rosa
- Viento Zonda moderado, sin novedades.
Tupungato
- Viento Zonda de moderado a fuerte.
- Novedades: Las rutas se encuentran transitables con precaución por visibilidad reducida.
General Alvear
Malargüe
- Viento Zonda moderado con ráfagas fuertes y sin novedades.
San Carlos
- Viento Zonda de leve a moderado, sin novedades.
Tunuyán
- Viento Zonda de moderado a fuerte, sin novedades.
Maipú
- Viento Zonda de leve a moderado.
San Rafael
- Viento Zonda de moderado con ráfagas fuertes.
Rivadavia
- Viento Zonda leve, sin novedades.
Junín
- Viento del noreste de leve a moderado, visibilidad reducida y sin novedades.
Las Heras
- Viento Zonda moderado a fuerte.
- Uspallata: viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes.
Godoy Cruz
- Viento Zonda leve, sin novedad.
San Martín
- Viento Zonda de leve a moderado.
La Paz
- Viento Zonda moderado, rutas transitables, sin novedades.
Luján
- Cielo despejado, viento zonda leve, temperatura: 15 °C, sin novedades.
- Potrerillos: cielo nublado, viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes intermitentes.
Lavalle
- Viento Zonda leve, visibilidad reducida.
Se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.