Esteban Allasino: "Estamos construyendo puentes físicos y puentes de acuerdo para la gente"

El intendente de Luján de Cuyo , Esteban Allasino , recibió a Los Andes en su oficina de la comuna, con el interés puesto en que el próximo domingo 22 de febrero un alto porcentaje de vecinos acudan a las urnas para elegir la mitad de los concejales.

El jefe comunal busca plebiscitar no solo su gestión, sino los 10 años de recorrido del Pro en ese departamento. Prevé un escenario favorable para la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza , de la que forma parte.

- A una semana de las elecciones , ¿cómo marchó la campaña hasta ahora, teniendo en cuenta que se dio en pleno verano?

- En la campaña tratamos de poner a consideración de los vecinos la gestión. Difícilmente se comprenda cuál es el rol de un concejal, aunque sí se comprende cuál es la función del municipio. Más allá de lo básico, como el ABL, nosotros hemos hecho un montón de otras cosas y queremos que eso esté a consideración de los vecinos.

Pero no solo por lo hecho en los últimos meses, sino por lo que venimos haciendo en los últimos 10 años. Luján ha crecido mucho y hay nuevos vecinos que no tienen en su imagen el municipio donde no se levantaba la basura, las calles estaban llenas de baches y los focos estaban apagados. Hay muchos que ya llegan con la realidad actual de ciclovías, rotondas y Parque Cívico.

Estamos poniendo en consideración esto, con la dificultad de que se comprende poco el ejercicio de los concejales y la fecha compite con otras cosas, como por ejemplo que al otro día empiecen las clases.

Sin embargo, uno tiene que superar la frustración y ser parte de las cosas. Tiene que ir a votar, sea a nosotros u otras expresiones políticas; debe comprometerse y participar. Mientras más gente participe, mejor validados quedan los procesos democráticos.

Esteban Allasino-Entrevista-Luján de Cuyo (4) El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. Marcelo Álvarez / Los Andes

- ¿En el contacto con el vecino han percibido este compromiso por ir a votar?

- Lo divido en dos. Primero, nosotros tenemos una percepción de muy alta conformidad con la gestión. Lo percibí esta semana en Agrelo y en Ugarteche, donde hubo más de 100 personas acompañándonos en la Plaza de los Abuelos. Lo vemos en las festividades populares como el Vivo Luján o los carnavales de adultos mayores.

Pero no todos están conscientes de que el próximo 22 hay elecciones, entonces estamos trabajando en la comunicación de esta situación para cuidar lo hecho y, tal como dice nuestro lema de campaña, que “Luján vaya por más”.

No lo hemos hecho solos, sino en conjunto con los vecinos. Muchísimos vecinos han formado parte de nuestro programa de presupuesto participativo y son conscientes de lo que no había y de lo que hay hoy. Queremos que esas personas no dejen de ir a votar para revalidar lo que estamos haciendo.

- En las elecciones de medio término se habla generalmente de plebiscito de gestión, ¿comparte este análisis?

- Sí, considero que finalmente estas elecciones de medio término plebiscitan el rumbo del tiempo en el que el intendente está en ejercicio, el gobernador o el presidente. Por eso, esta consideración a nosotros nos va a servir para comprender si lo que venimos haciendo es lo que los vecinos esperan. Me atrevería a decir que hay una gran valoración, pero también es importante que uno lo pueda contabilizar.

Antes que nada, soy ingeniero y dos más dos es cuatro. Vamos a las urnas y, si hay un alto acompañamiento, es porque vamos por el camino correcto; y si es bajo, es porque tenemos que repensar un montón de cosas. Por eso estas elecciones nos permiten esa evaluación: subirnos a la balanza de la opinión pública y tomarnos la temperatura de lo que venimos haciendo.

- ¿Qué propuestas le han acercado al vecino para estos próximos dos años?

- Nosotros venimos con un plan de gestión que está dividido en grandes ejes. El primero tiene que ver con Luján Capital del Turismo y Entretenimiento. Para eso tenemos una propuesta de conocer, descubrir y potenciar Luján y, a la vez, la articulación con el sector privado, que es central en esto a través de la Agencia de Promoción Cultural.

Luján hoy es el lugar que tiene más eventos privados, con foco en la activación de la economía naranja, que es el conocimiento, la diversión y el entretenimiento.

En sustentabilidad, nosotros tenemos una fuerte exigencia y nos la autoimponemos, porque somos operadores de agua y cloaca. En función de la cantidad de casas, somos el municipio que mayor cantidad de micromedidores tiene.

También tenemos toda la política de sustentabilidad con el manejo de los residuos. Tenemos la cooperativa del Centro Verde, damos un sello de sustentabilidad que es el Sello Verde e hicimos alianzas con los grandes generadores de la industria y Bodegas de Argentina.

Hoy vemos un Luján más limpio y es un desafío que crece porque aparecen nuevas zonas urbanizadas y actividades como Potrerillos, que no lo usan exclusivamente los lujaninos, sino todos los mendocinos. Entonces el servicio está siempre exigido.

En infraestructura, que es donde tengo las mayores competencias técnicas (NdR: muestra mapas en su oficina), el puente del Río Mendoza tiene casi 200 años y se está construyendo el nuevo; la refuncionalización del Acceso Sur, desde el límite con Paso hasta la Ruta 7; y todos los puentes nuevos que van creciendo: el de Malabia, Castro Barros y Zapiola.

La cicatriz que tenía Luján era que no podíamos unir el Sur y el Norte. Entonces, con este puente que se está construyendo, nosotros queremos consolidar un complejo deportivo al lado del Parque Urbano, que integra a Luján Sport Club y la cancha de hockey, que está siempre llena.

Nosotros queremos que este sea un punto de encuentro para los lujaninos y que este puente sea un mensaje: lo que antes no nos permitía unirnos, hoy nos encuentra en comunidad.

- ¿El desafío es ordenar con infraestructura ese crecimiento poblacional que hubo en los últimos años?

- Exactamente. Ordenarlo y, al mismo tiempo, tener herramientas para la planificación. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Luján 3D, que es única y se denomina Plataforma Gemelos Digitales. A través de ahí podemos obtener información por capas; por ejemplo, “afectaciones”, y podemos buscar todas las calles que se van a abrir en Luján y todos los lugares donde hay un problema aluvional. Entonces sabés que ahí no tenés que construir y que acá va una calle. Cuando mapeás todo esto, empezás a tener una mejor calidad de información para la toma de decisiones.

- En la articulación con Provincia hay varias obras, más allá del puente del Río Mendoza, ¿no?

- Sí, el Hospital de Luján, que fue muy importante. La Ruta 82, la Ruta 40, la plataforma logística, el Metrotranvía, el puente y el complejo educativo de Ugarteche, donde se están haciendo cuatro escuelas en simultáneo para una comunidad que crece mucho. Además, todo un plan de saneamiento en los sistemas de agua y cloaca.

Estas son las líneas principales que nos articulan con el gobierno provincial. Para ponerlo de una manera gráfica, antes se trataba de construir muros y barreras para separar una cosa de otra. Ahora estamos construyendo puentes. Puentes físicos y puentes de acuerdo. Puentes que mejoren la vida de la gente.

Yo no creo que haya un solo vecino en Luján al que le interese cuál es mi relación personal con tal o cual persona en la vida política. A ese vecino le interesa que las cosas funcionen y, para eso, uno tiene que ponerle más tiempo a la gestión, a los papeles, al hacer, que al conventillo político permanente.