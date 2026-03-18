"Spider-Man: Brand New Day": el nuevo tráiler con Tom Holland, viejos y nuevos personajes

El Universo Cinematográfico de Marvel regresa a los cines con uno de sus personajes más fuertes. La productora estrenó el primer adelanto de “Spider-Man: Brand New Day”, la nueva película protagonizada porTom Holland y que contará con la vuelta de Mark Ruffalo como Hulk.
El tráiler no solo confirma el esperado retorno de Peter Parker, sino que adelanta un cambio de tono en la historia.
La nueva entrega se perfila como una de las apuestas más fuertes de 2026, con una narrativa más oscura y centrada en las consecuencias del final anterior donde, para salvar su universo y el de los demás Spider-Man - Andrew Garfield y Tobey Maguire- tuvo que hacer que todo el universo lo olvidara.
Un Spider-Man más solo y en crisis
La historia retoma el punto exacto donde terminó la tercera entrega: “Spider-Man: No Way Home” (2021).
Peter Parker quedó completamente solo, la tía May murió y nadie recuerda quién es, ni siquiera sus seres más cercanos como MJ (Zendaya), su novia, y Ned (Jacob Batalon), su mejor amigo. Ese escenario marca el eje emocional de la película, donde el protagonista intenta reconstruir su vida mientras lidia con nuevas amenazas.
Embed - Spider-Man: Brand New Day - Official Trailer
En el avance se lo ve mientras atraviesa una crisis personal y física, lo que lo lleva a buscar ayuda en Mark Ruffalo, quien vuelve como Bruce Banner (Hulk). Sin embargo, el vínculo entre ambos parece haberse borrado.
Regresos, villanos y nuevas incorporaciones
Uno de los momentos más comentados del tráiler es la reaparición de Jon Bernthal como Frank Castle, The Punisher. Interpretó por primera vez al personaje en la segunda temporada de Daredevil (2016) y posteriormente en su propia serie, The Punisher (2017-2019) de Netflix.
En cuanto a los antagonistas, se destacan Michael Mando como Mac Gargan (Scorpion), y Marvin Jones III en el papel de Tombstone, ampliando la galería de villanos.
El elenco también suma nuevas figuras como Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y Sadie Sink, cuya incorporación generó fuerte repercusión en redes sociales. Los rumores indican que la actriz pelirroja de "Stranger Things" podría ser la nueva Jean Grey, icónica mutante de los X-Men.
Un problema de ADN
Además de sus conflictos emocionales, el tráiler muestra que Peter también atraviesa problemas con su parte arácnida. La mutación parece padecer distintas fases que tienen en su vida las arañas algo que afecta el rendimiento del superhéroe y pone en peligro a toda la humanidad.