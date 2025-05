Guerra total entre Yanina Latorre y la China Suárez: "Cuando se me canta la conc..."

Suárez reaccionó de manera instantánea. Aunque al principio no se lo tomó para mal, la situación escaló cuando Latorre sugirió que Suárez había sido evasiva en su entrevista con Gustavo Méndez. En respuesta, la actriz escribió: “Porque me hago la picante cuando se me canta la c… Cuando y con quien quiero”. A esto, Latorre replicó con una captura de pantalla mostrando que Suárez la había desbloqueado, donde lo interpretó como como una validación de sus dichos. “Me desbloqueó, se ve que tengo razón”, escribió.

Los chats entre Yanina Latorre y la China Suárez Los chats entre Yanina Latorre y la China Suárez. @yanilatorre

El intercambio terminó con Latorre al lanzar un mensaje sarcástico: “Amora. Bsos. Te deseo ¼ de mi vida a los 55. Besis”. “Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos. Nooo, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el or… Besos”, le escribió la China. La actriz sumó un video antiguo donde aparece llorando tras la infidelidad de su marido con Natacha Jaitt, difundido por Suárez como contraataque. La disputa refuerza la tensión constante que rodea a Suárez, Icardi, y el entorno mediático vinculado a Wanda Nara.