Le habría respondido a la China Suárez: la sugerente foto que publicó Wanda Nara en Instagram

El deseo de ser madre

La actriz también abordó su posible maternidad futura: “Por ahora estoy bien. Somos muchos. No sé. No es que descarto y te digo ‘nunca más quisiera tener hijos’. Pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempo y estar atenta”. Además, en tono más íntimo, expresó: “Yo te diría que mi gran pasión es ser madre”.