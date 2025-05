Isabella Icardi mandó al frente a Wanda Nara en un vivo, contó todo y mostró su fanatismo por L-Gante

Sin embargo, la empresaria respondió con ironía y dejó en claro la situación actual con el artista. “ Igual no le llegan porque me bloqueó ”, lanzó con una sonrisa, sin dar más explicaciones, pero dejando entrever que el distanciamiento va más allá de lo mediático .

“ Ni yo me la sé la canción” , confesó Wanda entre risas, sorprendida por lo bien que su hija se sabía la letra. A lo que Isabella, sin dudar, respondió: “ Pero vos la ponés en el auto y yo me la aprendo ”. Además, reveló que no solo ella, sino también su hermana Francesca , son quienes eligen los temas de L-Gante cuando viajan en el vehículo familiar.

Isabella no dudó en exponer a su mamá y a L-Gante

En otro tramo del video, madre e hija reprodujeron “Amor verdadero”, la canción que Wanda grabó junto a L-Gante meses atrás, cuando todavía compartían eventos públicos y una fuerte exposición mediática. Aquel tema, que marcó una etapa intensa en la relación entre ambos, volvió a sonar en la casa de la conductora en un contexto completamente distinto.

Isabella, no dudó en contar que "mami gusta de Elián (Valenzuela)" y aseguró que él le habría dicho lo mismo: "Me lo dijo keloke. Me dijo 'me gusta tu mamá". Además, conoce a la perfección los detalles de los videos del cantante de cumbia 420 y del que grabó junto a su madre, porque ella, su hermana y Jamaica Valenzuela estuvieron presentes cuando eso ocurrió.

Mientras tanto, L-Gante había manifestado días atrás en una entrevista con DDM que estaba alejado de Wanda y que atravesaba un nuevo momento personal. Incluso, comenzaron a circular versiones que lo vinculan con otra mujer, una mujer aunque no hubo confirmación oficial.