Qué dijo Wanda Nara luego de que trascendió que desde el Galatasaray no le enviaron flores

“ Me muero de amor. Rosas blancas, mis favoritas ”, escribió la empresaria en sus redes, acompañando la foto del ramo con una manta de Hermès y una caja con un dibujo de un león , símbolo del club Galatasaray, donde juega su ex pareja, Mauro Icardi .

image.png Las rosas que habría recibido Wanda Nara.

Wanda Nara asegura que recibió las rosas blancas de regalo del Galatasaray

Rápidamente se desató la polémica. Según trascendió, el club turco habría enviado flores a las esposas y parejas de los jugadores, pero no a Wanda. Esa versión ganó fuerza cuando el periodista Burhan Can Terzi aseguró que desde Galatasaray le confirmaron que no le habían hecho ningún envío a la ex del delantero.