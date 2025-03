Yanina Latorre explotó contra Mauro Icardi y la China Suárez: "Me pareció un horror"

Sin filtro, la panelista de LAM arremetió: “Me pareció un horror, marginal, fondo de olla. Dos bolu... que hacen todo para las redes”. Además, cuestionó el contexto: “¡Llegaron juntos de Turquía! Si no se hubieran visto en cuatro meses, te lo entiendo, pero esto es claramente para subirlo y que lo vea Wanda Nara”. Finalmente, cerró con una crítica directa: “¿Esta gente no puede hacer nada sin filmarse?”.

Por su parte, Mauro Icardi no se quedó callado y apuntó directamente contra Wanda Nara a través de varios posteos en sus redes sociales, donde mencionó a su actual pareja. “¿Es la misma que quería el divorcio y cuando lo presenté, publicó chats antiguos para hacer creer otra realidad? Mmm, raro... La misma que me prohibió subir fotos de mis hijas por despecho, envidia y celos hacia mi nueva pareja, pero en sus 'leyes' rige el 'haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago'. Mmm, raro también, ¿verdad?”, escribió el futbolista en Instagram Stories.

La respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara

En otro mensaje, Icardi lanzó más dardos. “No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe para que vaya a ver a los tres nenes (porque los crié y me dicen 'papá', palabras textuales). ¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días después se presentó en mi casa como si nada? Mmm, raro, ¿no?”.