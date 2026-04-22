Así se vivió el lanzamiento de "El Resto Bien", la nueva serie con Benjamín Vicuña

En pocos días, llegará a Flow la nueva serie original "El Resto Bien", dirigida por Daniel Burman y protagonizada por Benjamín Vicuña , Daniel Hendler, Violeta Urtizberea , entre otros actores. El pasado martes, se vivió el lanzamiento de la serie que reunió a las figuras más importantes que participaron de la producción.

El evento presentado por Personal, ofreció un cocktail para los invitados y culminó con la proyección de los dos primeros episodios presentados por las autoridades de las compañías: Silvana Cataldo , directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal; Antonio Álvarez , director de Programación y Contenidos de Personal, y Daniel Burman , creador, director y productor de la serie.

También estuvieron presentes Santiago López , productor y CEO de Cimarrón; Rodolfo Iriñiz , productor Ejecutivo de Cimarrón y Lucia Chavarri , productora Ejecutiva de Oficina Burman.

Esta serie producida por Flow y en coproducción con Cimarrón , se podrá difrutar a partir del próximo jueves 23 de abril en exclusiva en el On Demand de la plataforma.

De qué trata "El Resto Bien"

La serie sigue la historia de Ariel (Vicuña) un exitoso historietista atrapado en la vida que él mismo construyó: los reclamos de cinco hijos, la atención constante de sus padres y una vida social que lo asfixia. Cuando un médico le prohíbe cargar más de tres kilos por una hernia, ese mínimo límite físico se transforma en el punto de partida de un viaje cómico y revelador: ¿qué es lo que realmente nos pesa en la vida?

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En la ficción, Ariel escribe y Adrián (Daniel Hendler) dibuja: juntos dan vida a Cocho, una oruga en transformación permanente (con cuerpo de oruga y alas de mariposa) que, aunque parece eterna, está destinada a vivir un solo día. Es por eso que cada jornada la vive como si fuera la primera y la última.

La serie consta de ocho episodios de 30 minutos cada uno, creados y escritos por Burman junto a un equipo que incluye a algunos de sus colaboradores habituales como, Ariel Gurevich, Andrés y Pablo Gelós y Eloy Burman.