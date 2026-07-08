8 de julio de 2026 - 19:37

Francia y Marruecos dan el inicio a los cuartos de final: horario, transmisión en vivo, formaciones

El elenco Galo enfrenta a los de África en el partido que da comienzo a la ronda de cuartos de final del Mundial 2026. Es este jueves a las 17 horas.

Kylian Mbappé, delantero de Francia

Kylian Mbappé, delantero de Francia

Foto:

EFE/EPA/GREG M. COOPER
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Hossam Hassan hizo la seña frente al árbitro luego del 3 a 2 de Enzo Fernández que selló el pase de la Selección a cuartos de final del Mundial 2026. El técnico denunció presiones de parte de Argentina hacia el juez y encendió la polémica.

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El cuadro Galo es uno de los principales candidatos a quedarse con la actual edición de la Copa del Mundo, y hasta ahora no ha decepcionado en cada una de sus presentaciones. Es cierto que viene de un cerradísimo y polémico 1 a 0 ante Paraguay, pero su fortaleza radica en la capacidad para sacar adelante cualquier tipo de partidos, gracias a sus estrellas Dembélé, Olise, Barcola y, fundamentalmente, a su capitán Kylian Mbappé.

Paraguay vs Francia, por el Mundial 2026

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A pesar de la polémica que se generó en torno a la designación del árbitro argentino Facundo Tello, el DT de Francia Didier Deschamps le restó importancia. “Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control. Confío plenamente en el trío arbitral. Tello y sus asistentes creo que serán igual de buenos que Letexier y sus asistentes", puntualizó al respecto.

Marruecos, mientras tanto, quiere vengarse de la derrota ante el mismo rival ocurrida en Qatar 2022. En ese caso se trató de las semifinales, lugar al cuál desea llegar en esta edición. Por tal motivo, el entrenador Mohamed Ouahbi mandará a lo mejor que tiene a mano, confiando en la capacidad de jugadores como Bounou, Hakimi, Brahim Díaz, y Rahimi.

El festejo de los jugadores de Marruecos tras eliminar a Canadá y avanzar a los cuartos de final. El equipo africano jugó un gran segundo tiempo y terminó goleando al anfitrión.

El festejo de los jugadores de Marruecos tras eliminar a Canadá y avanzar a los cuartos de final. El equipo africano jugó un gran segundo tiempo y terminó goleando al anfitrión.

Probables formaciones de Francia - Marruecos:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

Datos del partido:

Estadio: Gillette Stadium de Foxborough

Árbitro: Facundo Tello

Hora: 17

TV: DSports, TyCSports

Minuto a minuto y estadísticas de Francia - Marruecos:

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