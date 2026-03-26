Francia fue contundente, venció a Brasil y llega afilado al Mundial 2026

El Gillette Stadium de Foxborough , en las afueras de Boston , fue el escenario de un amistoso internacional entre Brasil y Francia que anticipó el clima de Mundial . A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, el seleccionado de Didier Deschamps se impuso 2 a 1 al de Carlo Ancelotti con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike . Descontó en el segundo tiempo Bremer y fue expulsado Dayot Upamecano .

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El arranque fue favorable para el equipo sudamericano, que tuvo las primeras situaciones claras. Raphinha desperdició un mano a mano en los primeros minutos, mientras que Gabriel Martinelli estuvo cerca con un remate que pasó apenas desviado.

L os dirigidos por Ancelotti manejaron la pelota durant e buena parte del primer tiempo, pero les faltó precisión en los metros finales.

¡¡¡DEFINÍ COMO QUIERAS, KIKI!!! ¡¡GOLAZO DE MBAPPÉ PICÁNDOLA ANTE EDERSON PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. BRASIL!! #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3TMgDA2D0f

Cuando Brasil dominaba, Francia golpeó. A los 32 minutos, tras una recuperación de Aurélien Tchouaméni y una asistencia de Ousmane Dembélé, Mbappé definió con clase ante Ederson para el 1 a 0 .

El gol cambió el trámite y le dio tranquilidad a los europeos.

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ASISTENCIA DE OLISE Y LINDA DEFINICIÓN DE HUGO EKITIKE



Francia, CON UNO MENOS, le gana a Brasil pic.twitter.com/rTbLb7fdP4 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 26, 2026

La expulsión que cambió todo

En el segundo tiempo llegó una de las jugadas clave del partido. Dayot Upamecano fue expulsado tras una infracción como último hombre, dejando a Francia con diez jugadores.

A pesar de la ventaja numérica, Brasil no logró capitalizar el momento y careció de claridad para romper la defensa rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037285805446541793&partner=&hide_thread=false ¡LA VERDEAMARELA DESCUENTA! Bremer llegó para empujarla y anotó el 1-2 de Brasil vs. Francia en Boston.



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Ekitike liquidó el partido

Cuando mejor estaba Brasil con la posesión, Francia volvió a golpear de contra. A los 64 minutos, Hugo Ekitike definió con sutileza tras una gran asistencia de Michael Olise y selló el 2 a 0 definitivo.

El equipo de Deschamps mostró eficacia máxima y aprovechó cada oportunidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2037290772106465328&partner=&hide_thread=false ¡SORPRENDIÓ HASTA A SUS COMPAÑEROS! Tremendo pase de Bremer al área que no pudo conectar ni Igor Tiago y Vinicius.



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Lo que viene para ambos

Francia continuará su preparación enfrentando a Colombia, mientras que Brasil buscará recuperarse en su próximo amistoso ante Croacia.

Más allá del resultado, el duelo dejó conclusiones claras: Francia llega con confianza y contundencia, mientras que Brasil deberá ajustar su eficacia si quiere ser protagonista en el Mundi