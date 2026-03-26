Francia fue contundente, venció a Brasil y llega afilado al Mundial 2026

El Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, fue el escenario de un amistoso internacional entre Brasil yFrancia que anticipó el clima de Mundial. A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, el seleccionado de Didier Deschamps se impuso 2 a 1 al de Carlo Ancelotti con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike. Descontó en el segundo tiempo Bremer y fue expulsado Dayot Upamecano.
El arranque fue favorable para el equipo sudamericano, que tuvo las primeras situaciones claras. Raphinha desperdició un mano a mano en los primeros minutos, mientras que Gabriel Martinelli estuvo cerca con un remate que pasó apenas desviado.
Cuando mejor estaba Brasil con la posesión, Francia volvió a golpear de contra. A los 64 minutos, Hugo Ekitike definió con sutileza tras una gran asistencia de Michael Olise y selló el 2 a 0 definitivo.
El equipo de Deschamps mostró eficacia máxima y aprovechó cada oportunidad.