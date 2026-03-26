26 de marzo de 2026 - 20:20

Francia fue contundente, venció a Brasil y llega afilado al Mundial 2026

El equipo de Didier Deschamps se impuso 2 a 1 ante el de Carlo Ancelotti en un amistoso de alto vuelo disputado en Estados Unidos y dejó señales claras de cara a la Copa del Mundo.

El equipo que dirige Deschamps se impuso en Boston al de Ancelotti en un encuentro de alto vuelo futbolístico

El equipo que dirige Deschamps se impuso en Boston al de Ancelotti en un encuentro de alto vuelo futbolístico

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, fue el escenario de un amistoso internacional entre Brasil y Francia que anticipó el clima de Mundial. A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, el seleccionado de Didier Deschamps se impuso 2 a 1 al de Carlo Ancelotti con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike. Descontó en el segundo tiempo Bremer y fue expulsado Dayot Upamecano.

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Brasil empezó mejor, pero no concretó

El arranque fue favorable para el equipo sudamericano, que tuvo las primeras situaciones claras. Raphinha desperdició un mano a mano en los primeros minutos, mientras que Gabriel Martinelli estuvo cerca con un remate que pasó apenas desviado.

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Los dirigidos por Ancelotti manejaron la pelota durante buena parte del primer tiempo, pero les faltó precisión en los metros finales.

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Brasil vs Francia

Brasil vs Francia

Mbappé marcó el camino

Cuando Brasil dominaba, Francia golpeó. A los 32 minutos, tras una recuperación de Aurélien Tchouaméni y una asistencia de Ousmane Dembélé, Mbappé definió con clase ante Ederson para el 1 a 0.

El gol cambió el trámite y le dio tranquilidad a los europeos.

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La expulsión que cambió todo

En el segundo tiempo llegó una de las jugadas clave del partido. Dayot Upamecano fue expulsado tras una infracción como último hombre, dejando a Francia con diez jugadores.

A pesar de la ventaja numérica, Brasil no logró capitalizar el momento y careció de claridad para romper la defensa rival.

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Ekitike liquidó el partido

Cuando mejor estaba Brasil con la posesión, Francia volvió a golpear de contra. A los 64 minutos, Hugo Ekitike definió con sutileza tras una gran asistencia de Michael Olise y selló el 2 a 0 definitivo.

El equipo de Deschamps mostró eficacia máxima y aprovechó cada oportunidad.

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Lo que viene para ambos

Francia continuará su preparación enfrentando a Colombia, mientras que Brasil buscará recuperarse en su próximo amistoso ante Croacia.

Más allá del resultado, el duelo dejó conclusiones claras: Francia llega con confianza y contundencia, mientras que Brasil deberá ajustar su eficacia si quiere ser protagonista en el Mundi

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