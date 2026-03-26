Italia reaccionó a tiempo, ganó y jugará la final del repechaje rumbo al Mundial 2026

La Azzurra derrotó a Irlanda del Norte, en Bérgamo, con los goles de Sandro Tonali y Moise Kean. Ahora espera a Gales o Bosnia en la definición de los playoffs por un lugar a la Copa del Mundo

Sandro Tonali abrió el camino al triunfo, con un remate de volea en la medialuna para que la Azzurra encamine el duelo eliminatorio.

Italia se despertó a tiempo, venció 2-0 a Irlanda del Norte y avanzó a la final del repechaje en busca de volver a un Mundial tras doce años de ausencia.

La Azzurra, dirigida por Gennaro Gattuso y con Mateo Retegui como titular, destrabó el partido en el segundo tiempo. Los goles de Sandro Tonali y Moise Kean le dieron forma al triunfo.

Ahora, el conjunto tetracampeón del mundo se medirá en la definición por un lugar en la Copa del Mundo frente a Gales o Bosnia, el próximo martes en condición de visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037274528255033673&partner=&hide_thread=false ¡¡EXPLOTÓ BERGAMO!! ¡¡ITALIA SUEÑA CON EL MUNDIAL 2026!! Fierrazo desde afuera del área de Tonali y GOL de la Selección de Gattuso, para el 1-0 ante Irlanda del Norte.



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/X6Ga3qPT6N — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026 Un flojo primer tiempo Italia tuvo un flojo primer tiempo y empataba 0-0 ante Irlanda del Norte en Bérgamo. La Azzurra arrancó con intensidad, apoyándose en la pelota detenida, pero no logró sostener ese dominio. Con el correr de los minutos, su rival ganó confianza y adelantó sus líneas, aunque sin poder inquietar a Gianluigi Donnarumma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037280469063004576&partner=&hide_thread=false ¡¡EL GOL DE LA TRANQUILIDAD PARA LA AZZURRI!! Asistencia MÁGICA de Tonali y golazo a colocar de Kean, para que Italia se ponga 2-0 ante Irlanda del Norte.



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wpXtAt5fsY — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026 El equipo de Gattuso generó varias ocasiones para romper el cero, principalmente a través del juego aéreo, pero careció de eficacia en el estadio de Atalanta.