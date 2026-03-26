26 de marzo de 2026 - 16:23

Atención fanáticos del fútbol: todos los cambios en el reglamento para el Mundial 2026

La FIFA anunció modificaciones para la implementación del VAR, las sustituciones y atención médica. Se implementará para la el Mundial 2026.

FIFA confirmó las nuevas reglas en el fútbol, las cuales entrarán en vigor durante el Mundial 2026.&nbsp;

FIFA confirmó las nuevas reglas en el fútbol, las cuales entrarán en vigor durante el Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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FIFA. Los cambios en el reglamento para el Mundial 2026.&nbsp;

FIFA. Los cambios en el reglamento para el Mundial 2026.

Las claves de los cambios en el reglamento para el Mundial 2026

  • Cambios más rápidos: Los futbolistas tendrán apenas 10 segundos para salir del campo al ser sustituidos. Si no, su equipo jugará con uno menos por un minuto.
  • Saques cronometrados: A partir de ahora, habrá un plazo de 5 segundos para saques de banda y de meta. Si se supera ese tiempo, sacará el rival.
  • Atención médica: Si un futbolista recibe atención médica en el campo de juego, deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse. La única excepción será si la lesión fuera provocada por una falta sancionada con tarjeta.
  • Diálogo con el árbitro: Sólo el capitán podrá acercarse al árbitro para hablarle. El resto, puede ser sancionado con amarilla.
  • Ampliación del VAR: A partir de ahora, el VAR podrá intervenir en más jugadas. Se autoriza para la revisión de segundas amarillas y corrección de la decisión en tiros de esquina.

La prioridad de la FIFA es proteger el tiempo efectivo de juego y disminuir las interrupciones para la Copa del Mundo de 2026.

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