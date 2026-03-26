Atención fanáticos del fútbol: todos los cambios en el reglamento para el Mundial 2026

Las claves de los cambios en el reglamento para el Mundial 2026
Cambios más rápidos: Los futbolistas tendrán apenas 10 segundos para salir del campo al ser sustituidos. Si no, su equipo jugará con uno menos por un minuto.
Saques cronometrados: A partir de ahora, habrá un plazo de 5 segundos para saques de banda y de meta. Si se supera ese tiempo, sacará el rival.
Atención médica: Si un futbolista recibe atención médica en el campo de juego, deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse. La única excepción será si la lesión fuera provocada por una falta sancionada con tarjeta.
Diálogo con el árbitro: Sólo el capitán podrá acercarse al árbitro para hablarle. El resto, puede ser sancionado con amarilla.
Ampliación del VAR: A partir de ahora, el VAR podrá intervenir en más jugadas. Se autoriza para la revisión de segundas amarillas y corrección de la decisión en tiros de esquina.