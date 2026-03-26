Atención fanáticos del fútbol: todos los cambios en el reglamento para el Mundial 2026

A su vez, en su 140º Asamblea General Anual, la IFAB había anunciado otras medidas que piensan incorporar a futuro: hasta ocho cambios en amistosos “A” (ampliables a once por acuerdo), autorización de objetos no peligrosos cubiertos, uso opcional de cámaras corporales en árbitros, precisión sobre el doble toque accidental en penales (caso Julián Álvarez) y modificación en la ventaja cuando se evita una ocasión manifiesta pero el gol igualmente se convierte.