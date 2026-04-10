El fin de los buzos canguros: estos son los 5 abrigos en tendencia para el otoño-invierno 2026

En 2026, el buzo canguro ya no alcanza para construir un look con intención. Esta temporada el abrigo dejó de ser una capa neutra y pasó a ocupar el centro del outfit. La señal se vio clarísima en los reportes de otoño e invierno : más textura, más trabajo en los cuellos, más silueta y bastante menos “prenda de entrecasa”.

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Es, probablemente, el gran protagonista del año. El shearling volvió con fuerza porque resuelve dos cosas al mismo tiempo: abriga de verdad y además aporta una textura que hace que el look ya tenga presencia sin pedir mucho más.

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Se lo ve en versiones aviadoras, cortas, medias y más envolventes, siempre con ese efecto corderito que levanta cualquier combinación simple de jean, polera o bota.

Otro de los grandes ganadores del 2026 es el abrigo con bufanda incorporada . La gracia está en que reemplaza al accesorio y, al mismo tiempo, estiliza la zona del cuello.

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Frente al canguro clásico, que suele ser práctico pero bastante plano, este modelo da una sensación mucho más pulida.

Además, entra perfecto en esa tendencia general del año que pone el foco arriba: cuello, hombros y caída del abrigo como parte central del look.

3. El funnel-neck coat o abrigo de cuello alto estructurado

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Si en temporadas anteriores dominaban los abrigos más relajados, 2026 empezó a premiar las prendas con más forma.

Ahí aparece el funnel neck: cuello alto, algo escultórico y con una línea más firme, ideal para que el outfit se vea más sofisticado sin tener que agregar demasiado.

Es una silueta que se viene repitiendo tanto en abrigos pesados como en trenchs y chaquetas de transición, señal de que no es una moda aislada sino una dirección bastante clara.

4. La barn jacket o chore jacket

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La influencia utilitaria sigue viva, pero más refinada. La barn jacket, a mitad de camino entre chaqueta de campo y abrigo de trabajo, se consolidó como una opción fuerte para quienes quieren algo más moderno que una campera deportiva, pero menos rígido que un tapado formal.

Cuello en contraste, bolsillos grandes, corte recto y una caída fácil de usar: todo eso hace que funcione muy bien en la calle argentina, sobre todo con denim oscuro, pantalón sastrero o falda midi.

5. La chaqueta de gamuza

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La gamuza ya venía creciendo, pero en 2026 terminó de instalarse como uno de los materiales más fuertes del abrigo de media estación y del arranque del invierno.

Su ventaja es bastante evidente: tiene la nobleza visual del cuero, pero con un acabado más suave, más táctil y bastante más elegante.

En versiones boxy, cortas o tipo blazer, aparece como una prenda muy fácil de combinar con tonos de otoño como camel, tabaco, bordó o chocolate.