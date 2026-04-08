8 de abril de 2026 - 08:33

El beige clásico está pasando de moda: el color que es tendencia en el otoño 2026

El otoño 2026 propone un cambio inesperado en la moda: un tono sofisticado reemplaza al beige clásico.

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Por Ignacio Alvarado

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El tono que aparece como gran protagonista es el verde oliva profundo, una opción elegante que combina sobriedad y personalidad. Este color logra el equilibrio ideal entre lo clásico y lo moderno, lo que explica por qué rápidamente se posiciona entre las principales tendencias del año. Su versatilidad permite incorporarlo tanto en looks formales como en outfits más relajados.

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El color que dominará el otoño 2026

El verde oliva profundo se destaca por su capacidad de adaptarse a distintos estilos. Puede verse en tapados largos, pantalones sastreros, sweaters tejidos y accesorios. Su principal ventaja es que mantiene la neutralidad que muchos buscan en el beige, pero agrega un toque distintivo que renueva cualquier combinación.

Especialistas en moda señalan que este tono transmite elegancia sin resultar demasiado llamativo. Además, combina fácilmente con colores como negro, marrón, blanco o incluso denim, lo que facilita la creación de looks equilibrados y modernos durante el otoño 2026.

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Por qué el beige clásico pierde protagonismo

El beige clásico fue durante mucho tiempo sinónimo de sofisticación minimalista. Sin embargo, las nuevas tendencias buscan incorporar matices que aporten mayor profundidad visual sin abandonar la sobriedad.

El auge de prendas de líneas simples hace que el color tenga un rol central en la construcción del estilo. Por este motivo, el verde oliva profundo aparece como una alternativa que conserva la elegancia tradicional, pero con una identidad más marcada.

Cómo incorporar el color tendencia en tus outfits

Una de las claves para adoptar el verde oliva profundo es utilizarlo en prendas protagonistas, como abrigos o pantalones. También puede incorporarse en accesorios para quienes prefieren un cambio más sutil.

El otoño 2026 confirma que la moda evoluciona hacia combinaciones sofisticadas y versátiles. El reemplazo del beige clásico demuestra que incluso los tonos más tradicionales pueden renovarse para adaptarse a nuevas formas de expresión.

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