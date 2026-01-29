Flor Vigna contó las amenazas que recibió de una ex pareja y las redes estallaron: "Si te vas, me mato"

La publicación se difundió en las últimas horas y fue interpretada por muchos fanáticos como una indirecta directa hacia Luciano Castro.

Flor Vigna compartió un posteo en redes sociales que generó fuerte repercusión entre sus seguidores y reavivó versiones sobre su relación pasada con Luciano Castro. El episodio ocurrió en la previa del estreno de su nueva canción La vara está baja.

El cambio de look de Flor Vigna La publicación de Flor Vigna El mensaje llamó la atención no solo por el contexto musical, sino también por el contenido simbólico que eligió mostrar. En las fotos y videos, Vigna aparece luciendo una remera con la frase “Guapa sí, tarada no”, una consigna breve pero contundente que reforzó la lectura de su descargo. Sin embargo, el mayor impacto estuvo en el texto que acompañó la publicación, donde la cantante habló de un vínculo emocional que la marcó profundamente y dejó abierta la interpretación sobre a quién estaba dirigido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FLOR VIGNA (@florivigna) “Después de tantas mentiras, manipulación y frases como ‘si te vas, me mato’ o ‘tirate un tiro en el paladar’, hay un antes y un después en la confianza”, escribió Flor Vigna, en una de las frases más fuertes del posteo. La referencia a amenazas y manipulación emocional generó un inmediato revuelo y fue asociada por muchos usuarios a su relación pasada con Luciano Castro, con quien mantuvo un vínculo sentimental que terminó en medio de versiones cruzadas.

En su reflexión, la artista también se refirió a las secuelas que dejan los vínculos tóxicos y al impacto emocional que producen incluso después de finalizados. “El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón”, admitió, dejando en evidencia que se trata de una experiencia que todavía resuena en su presente. Estas palabras reforzaron la idea de que su nueva canción funciona como un canal para procesar vivencias personales y transformarlas en material artístico.

Flor Vigna fue estafada en Perú Flor Vigna fue estafada en Perú. Su proceso de cambio Hacia el final del mensaje, Vigna profundizó sobre el proceso interno que atraviesa y la forma en la que decide posicionarse frente a lo vivido. “Sanar no es callar y listo. Soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente. Alquimizar el dolor. Transformarlo en aprendizaje”, expresó, en una reflexión que fue celebrada por parte de sus seguidores y volvió a instalar el debate sobre la exposición de experiencias personales en redes sociales.