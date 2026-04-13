13 de abril de 2026 - 11:45

"Incita a la pedofilia": fans de "Euphoria" amenazan con dejar la serie por escena de Sydney Sweeney

La serie de HBO Max estrenó el primer episodio de su tercera temporada y generó repudio el enfoque que tomó Cassie como vendedora de contenido erótico.

El enojo de los fans de Euphoria por el personaje de Sydney Sweeney&nbsp;

El enojo de los fans de Euphoria por el personaje de Sydney Sweeney 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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La polémica surgió a partir de nuevas imágenes sobre el giro en la trama de “Cassie”. Con el objetivo de pagar su boda de ensueño, la joven incursiona en plataformas de contenido para adultos como "OnlyFans". Sin embargo, lo que más rechazo generó fue la ridiculización a la que el creador de la producción de HBO Max, Sam Levinson, llevó al personaje de la ya controversial Sweeney.

Sydney Sweeney en Euphoria.
Sydney Sweeney en Euphoria.

Sydney Sweeney en Euphoria.

En una escena aparece vestida como un perro, juega con un zapato y hasta tiene una correa. Hubo otra situación que los fans catalogaron como “ridícula”: en ella aparece caracterizada con elementos infantiles, pañal y chupete, lo que muchos usuarios consideraron inapropiado.

Sydney Sweeney en pañal y con chupete-
Sydney Sweeney en pañal y con chupete.

Sydney Sweeney en pañal y con chupete.

Las críticas a Euphoria y la amenaza de boicot

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En X e Instagram, miles de comentarios cuestionaron tanto a Levinson, como a la propia actriz por haber aceptado esa representación.

Algunos calificaron la escena como “innecesaria” y “de mal gusto”, mientras que otros apuntaron directamente al enfoque general de la ficción. Otros remarcaron lo grave de la infantilización del personaje para vender contenido como incitación a la pedofilia.

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Además, varios usuarios señalaron que la serie parece profundizar una tendencia en la que los personajes femeninos quedan asociados a tramas vinculadas al trabajo sexual, lo que también abrió debate sobre la construcción de los roles dentro de la historia.

El rechazo fue tal que algunos seguidores históricos de "Euphoria" comenzaron a expresar que no verán la nueva temporada si ese es el rumbo narrativo. Aunque no es la primera vez que la producción genera discusión por su contenido explícito, esta vez el nivel de incomodidad entre el público parece haber escalado.

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