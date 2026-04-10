La serie más polémica está de vuelta: la tercera temporada de "Euphoria" incorpora a una cantante impensada

La expectativa por el regreso de " Euphoria " nunca fue baja, pero esta vez el ruido que rodea a la serie va más allá del simple entusiasmo. Este domingo 12 de abril, el estreno de su tercera temporada en HBO Max llega cargado de mística.

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Y no tanto por la intensidad de la historia, que siempre va "in crescendo", sino porque sus propios protagonistas ya no son simples jóvenes promesas, sino figuras consagradas que se pasean en pasarelas, ganan premios, protagonizan los taquillazos del cine y suscitan fascinación por sus vidas privadas.

El fenómeno creado por Sam Levinson fue capaz de redefinir la estética del drama juvenil y de captar la atención de la conversación en redes. Zendaya y Sydney Sweeney están en la cumbre de sus carreras, y Jacob Elordi recientemente protagonizó "Frankenstein" (nominado al Oscar por ello) y una controvertida nueva adaptación de "Cumbres Borrascosas". De lo que hay que sorprenderse es que sigan fieles a sus contratos con HBO Max con unas agendas tan apretadas.

En lo narrativo, la tercera temporada (que tiene ocho episodios confirmados) propone un giro fuerte: un salto temporal de cinco años que deja atrás la secundaria para sumergirse en una adultez temprana mucho más oscura. Rue Bennett (el personaje de Zendaya) sigue atrapada en sus adicciones y ahora enfrenta las consecuencias de sus deudas con Laurie, mientras que el resto del grupo transita relaciones marcadas por la violencia emocional, la dependencia y la autodestrucción.

Regresan figuras centrales como Elordi y Hunter Schafer, mientras que, en un giro performático que nos tiene a todos en vilo, convocaron a la propia Rosalía para interpretar a Magick, una bailarina exótica vinculada a Rue. Pareciera ser un acierto absoluto.

Las primeras reacciones

Las primeras reseñas no fueron particularmente amables. Desde la BBC, la crítica Caryn James calificó la temporada con dos estrellas sobre cinco y la definió como “un intento forzado” de mantener unido a un grupo que ya no responde a la misma lógica narrativa. En una línea similar, Daniel Fienberg señaló que la serie “se ha vuelto más agitada, sin volverse necesariamente más interesante”.

Desde TheWrap, Hunter Ingram sintetizó una de las críticas más repetidas: “es difícil apoyar a personas que no están interesadas en ayudarse a sí mismas”. Incluso el consenso recogido por Rotten Tomatoes resulta lapidario: “está bellamente filmada y tiene grandes actuaciones, pero se siente como otro programa”.

Sin embargo, no todo es negativo. Hay un punto en el que prácticamente todos coinciden: el trabajo de Zendaya sigue siendo extraordinario. Su interpretación de Rue (acorralada en México por sus deudas con un narcotraficante) vuelve a destacarse magistralmente sobre el resto del elenco, al punto de que algunos ya hablan de una nueva nominación al Emmy.

Una serie bisagra

Más allá de esta tercera temporada, el impacto de "Euphoria" ya es indiscutible. Desde su estreno en 2019, la serie se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla. No solo instaló debates sobre salud mental, consumo de drogas, sexualidad y redes sociales, sino que también influyó en la moda, la música y la estética de toda una generación.

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Pero quizás, como decíamos ya en el primer párrafo, su mayor legado esté en las carreras que impulsó. Antes de "Euphoria", Zendaya ya era conocida por su paso por Disney, pero fue su papel como Rue el que la consolidó como una de las actrices más respetadas de su generación. Sus dos premios Emmy no solo validaron su talento, sino que la posicionaron como una figura central de la industria, que ahora la llama para papeles que van desde la saga de ciencia ficción "Dune" hasta algún que otro "tour de force" interpretativo como "The Drama" (que casualmente estrenó el jueves pasado y se puede ver en los cines argentinos).

El caso de Sydney Sweeney es similar. De ser una actriz emergente pasó a convertirse en una de las figuras más solicitadas de Hollywood, con proyectos en cine y televisión que la alejaron del encasillamiento.

Lo mismo ocurrió con Jacob Elordi, quien tras su paso por la serie logró construir una carrera sólida con películas como "Saltburn" y "Priscilla" (además de las mencionadas anteriormente).

Por su parte, Hunter Schafer se transformó en un ícono cultural que excede la actuación, combinando su trabajo en la pantalla con el activismo y la moda.

¿Hay internas entre los actores?

Sin embargo, ahora también aparece envuelta en rumores de internas, críticas divididas y un clima de incertidumbre sobre su futuro.

La primera señal de conflicto llegó desde afuera de la pantalla. En la avant premiere realizada en Los Ángeles, Zendaya y Sydney Sweeney evitaron coincidir públicamente. No hubo fotos juntas, ni entrevistas compartidas, ni rastros de interacción durante la alfombra roja o la fiesta posterior.

Esto reactivó versiones de una supuesta mala relación entre ambas. Aunque ninguna lo confirmó, distintos medios sostienen que incluso el equipo de prensa habría intentado esquivar preguntas sobre el tema durante la promoción. En ese silencio, la especulación crece.