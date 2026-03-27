27 de marzo de 2026 - 14:21

Llega a HBO Max la temporada final de una de sus series más populares

La producción culminará con su quinta entrega compuesta de diez capítulos. Es una comedia dramática ganadora del Emmy.

HBO Max se prepara para estrenar el final de una aclamada serie de su catálogo.

HBO Max se prepara para estrenar el final de una aclamada serie de su catálogo.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

HBO Max se prepara para cerrar una de sus ficciones más premiadas y seguidas con un estreno que marcará el final de una era dentro de su catálogo. La plataforma ya confirmó la fecha y el formato de lanzamiento de la última entrega, que llegará en abril con episodios semanales y una despedida pensada desde su origen.

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HBO Max y un cierre bien planeado

Lejos de una cancelación o decisión apresurada, el final responde a un plan narrativo sostenido desde el inicio. Aunque la renovación había sido anunciada en mayo sin referencias a un desenlace, el equipo creativo ratificó que la quinta entrega completa el arco original. En esa línea, Hannah Einbinder adelantó que el rodaje de la última temporada estará atravesado por un clima “agridulce”, pero necesario para preservar la esencia de la serie: cerrar en su punto justo.

La temproada final de "Hacks" llega en abril a HBO Max
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En cuanto al elenco, la producción suma a Christopher Briney, conocido por "El verano en que me enamoré" y la nueva versión de "Chicas pesadas", quien se integra al reparto liderado por Jean Smart y la propia Einbinder, ambas reconocidas por la Academia de Televisión.

De qué tratará la última temporada

La trama retomará los conflictos abiertos en la cuarta temporada, donde Deborah Vance logró posicionarse al frente de su propio late night con Ava como guionista principal. Sin embargo, una filtración que desató rumores sobre la supuesta muerte de la comediante alteró por completo su presente profesional y mediático. Ese escándalo y sus consecuencias en la industria del entretenimiento serán el eje central del desenlace.

Embed - Hacks Season 5 | Official Trailer | HBO Max

Con este último tramo, Hacks buscará cerrar el vínculo entre Deborah y Ava, atravesado por tensiones, crecimiento y dependencia creativa.

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