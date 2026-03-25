25 de marzo de 2026 - 11:59

Doce años después, HBO Max estrenó la temporada 3 de una serie de culto

Se trata de una sátira sobre el mundo del espectáculo con una protagonista de lujo.

HBO Max presentó una nueva temporada a doce años de una serie de culto.

HBO Max presentó una nueva temporada a doce años de una serie de culto.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de “The Comeback”, la comedia protagonizada por Lisa Kudrow que, tras más de diez años desde su última entrega, suma una tercera temporada. La serie había debutado en 2005 y regresado en 2014, convirtiéndose con el tiempo en una producción celebrada por su mirada incómoda y satírica sobre el mundo del espectáculo.

Embed - The Comeback Season 3 | Official Trailer | HBO Max

En esta nueva etapa, la historia retoma a Valerie Cherish, una actriz que intenta sostener su lugar en una industria cada vez más cambiante. Fiel a su estilo de falso documental, la ficción vuelve a explorar su necesidad de validación, sus decisiones cuestionables y los vínculos tensos que construye en su camino por seguir vigente.

El giro de la nueva temporada, el uso de la IA

Pero el verdadero giro de la temporada está en su eje temático: la protagonista se enfrenta al desafío de protagonizar una serie cuyo guion fue creado íntegramente por inteligencia artificial. Este recurso no solo redefine el conflicto narrativo, sino que instala una pregunta incómoda sobre el futuro del trabajo creativo en televisión.

Lisa Kudrow regresó con su icónico papel en "The Comeback".
Lisa Kudrow regresó con su icónico papel en

Lisa Kudrow regresó con su icónico papel en "The Comeback".

La propia Kudrow, recordada mundialmente por su papel en "Friends", profundizó en esta idea al señalar las tensiones que genera la automatización en la industria. Su personaje, Valerie, se convierte así en el vehículo para explorar el impacto de estas tecnologías en los procesos creativos y en la estabilidad laboral de guionistas y productores.

El elenco se completa con nombres como Dan Bucatinsky, Laura Silverman, Damian Young y Malin Åkerman, quienes acompañan una historia que mezcla humor incómodo, crítica social y momentos profundamente humanos.

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