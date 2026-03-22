El Borgo: un desarrollo inmobiliario en Chacras de Coria que reinterpreta la lógica de los pueblos italianos

El Borgo es un desarrollo inmobiliario en construcción ubicado en Chacras de Coria, Luján de Cuyo , que propone un esquema de usos mixtos con espacios comerciales, residencias y hotelería. El proyecto se levanta sobre la ruta Panamericana , junto al colegio San Jorge, y busca crear un nuevo polo de actividad urbana.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 26 de marzo

El emprendimiento se caracteriza por una propuesta arquitectónica que combina lujo, confort y respeto por el entorno natural , con un diseño que contempla baja densidad edilicia y amplios espacios verdes. La planificación incorpora recorridos peatonales, plazas y un eje central atravesado por un cauce natural de agua integrado al proyecto.

La iniciativa es llevada adelante por Armentano Desarrollos Inmobiliarios junto al estudio de arquitectura Bórmida y Yanzón, y el paisajismo de Eduardo Vera. El complejo incluirá un hotel de 107 habitaciones, 52 residencias y un sector comercial pensado para propuestas gastronómicas y de servicios.

Además, el proyecto incluye un acuerdo entre Marriott Internacional y Armentano Desarrollos Inmobiliarios para instalar un hotel con licencia de marca de hoteles independientes. El esquema de inversión se apoya en la preventa de unidades comerciales, residenciales y hoteleras, con financiamiento durante la etapa de obra.

El desarrollo se construye en Chacras de Coria con una inversión estimada en 30 millones de dólares.

El diseño de El Borgo toma como referencia la organización de los antiguos pueblos italianos, donde comercio y vivienda se integran en un mismo tejido urbano. El titular de Armentano Desarrollos Inmobiliarios, Nicolás Armentano , explicó que el proyecto se estructuró a partir de ese modelo tradicional.

“El estilo arquitectónico del Borgo está inspirado en los pueblitos italianos. Los Borgos son pequeños pueblos o ciudades amuralladas que tienen una vida muy interesante porque en sus plantas bajas tienen por lo general locales comerciales y desde la planta baja para arriba se desarrollan otro tipo de usos más para vivienda”.

El empresario mendocino señaló que esa idea se trasladó al diseño mediante calles internas y espacios de encuentro. “La inspiración arquitectónica son los pueblos italianos, con sus calles bien angostas y sus plazas centrales”.

Sobre esa base se organizó la distribución de usos dentro del conjunto. “Con este concepto, logramos la unión entre un zócalo comercial en planta baja y en los primeros pisos, por un lado el hotel y por otro lado los departamentos”. Según indicó: “se logró esta idea de centro comercial a cielo abierto”.

Arquitectura y construcción adaptadas al entorno

Uno de los criterios principales del proyecto fue adaptar la construcción a las condiciones del piedemonte mendocino. El diseño se definió a partir de materiales y colores que buscan integrarse visualmente al paisaje, con predominio de estructuras de hormigón y tonalidades asociadas a la tierra.

El responsable del emprendimiento explicó que la identidad local se trabajó desde el inicio. “Utilizamos colores tierras por ejemplo toda la arquitectura es de hormigón y los colores son marrones, o sea al hormigón se le puso unos ferrites o colorantes que lo llevan a colores más tipo bricks, ladrillo o tierra del piedemonte”.

“En una superficie de 40.000 metros cuadrados de tierra se van a construir en total 20.000, o sea la pisada del edificio es una densidad muy baja entonces lo que se buscó en el piedemonte fue respetar la flora autóctona, poca densidad de construcción, mucho verde, mucho jardín”, explicó Armentano.

El eje central será un cauce natural incorporado al diseño. “El cauce aluvional en el medio de El Borgo, que además de ser un cauce para lluvia tiene la particularidad de que posee una vertiente de río natural”. Según explicó, ese espacio quedará visible dentro del conjunto. “Cada persona que visite El Borgo va a poder ver ese río natural con el agua circulando”.

El Borgo (2) El proyecto incorpora un cauce natural como eje central, con agua que circula durante todo el año dentro del predio. Gentiliza Armentano Desarrollos

En relación a la calidad de obra, señaló: “En cuanto a los estándares internacionales, la construcción es muy sólida porque es todo de hormigón, las terminaciones son super premium realmente”.

Masterplan, inversión y avance comercial

El esquema financiero del proyecto se estructuró a partir de la incorporación progresiva de inversores y la comercialización anticipada de las distintas unidades. Nicolás Armentano explicó que el plan económico original se mantiene dentro de los valores previstos y que la inversión estimada continúa en torno a los 30 millones de dólares.

Dentro de esa estrategia se comercializan distintos tipos de propiedades, desde locales comerciales hasta unidades vinculadas al hotel. El desarrollador explicó que “se vende desde locales comerciales a habitaciones de hotel, departamentos con la marca del hotel, residencias, todo lo que está dentro de El Borgo se vende y básicamente esa es la forma de financiamiento con la preventa”. La modalidad de compra contempla un anticipo cercano al 25% y el saldo financiado hasta la entrega en pesos ajustados por el índice CAC de la Cámara Argentina de la Construcción.

El nivel de comercialización muestra un avance sostenido desde el inicio del proyecto. Según indicó el empresario mendocino, “hoy dentro de El Borgo hay más de 50 inversores”, mientras que el sector comercial ya se encuentra completamente vendido. En el caso de las residencias, precisó que actualmente hay doce departamentos comercializados y consultas constantes de potenciales compradores. También mencionó que existe interés de inversores de otras provincias, especialmente de Buenos Aires, atraídos por la vinculación del proyecto con una marca hotelera internacional.

La primera etapa del masterplan prevé la apertura del sector comercial gastronómico a mediados de 2026. El titular del desarrollo confirmó que “en junio del 2026 inauguramos Zoco y Recova, que es un mercado fresco y un centro comercial gastronómico”. Entre las marcas confirmadas mencionó propuestas gastronómicas y comerciales como Salumeria RACNI en fiambrería, La Embajada en carnicería, Go Bar en vinoteca, La Central Vermutería, el café Paloma, la marca de sushi Yunico y la heladería Leroma, entre otras.

El Borgo (2) El sector gastronómico será la primera etapa en inaugurarse, prevista para mediados de 2026. Gentiliza Armentano Desarrollos

Además de los inversores inmobiliarios, el proyecto contempla la participación de distintas empresas vinculadas al funcionamiento futuro del complejo. En ese sentido, el desarrollador explicó que algunas marcas realizarán inversiones para el armado de sus locales sin adquirir unidades dentro del predio. También señaló que la posible participación del Instituto Zaldivar todavía se encuentra en evaluación y que “quizás esté dentro del proyecto, aún no está confirmado bien”. Según indicó, el interés de inversores externos se vincula en gran medida con la presencia de la marca hotelera internacional, lo que ha generado una red de alianzas comerciales alrededor del emprendimiento.

Hotel internacional y residencias integradas

El complejo incluirá un hotel operado bajo estándares internacionales, junto con residencias que podrán utilizarse como vivienda permanente o integrarse al sistema hotelero. El desarrollador explicó que el proyecto representa un paso importante para la provincia porque “tenemos la alegría de ser el primer Autograph Collection de Argentina y el primero de Latinoamérica con residencias”, una característica que distingue a la propuesta dentro del mercado regional.

La obtención de la licencia implicó un proceso de evaluación técnica y comercial que se extendió durante varios meses. El responsable del emprendimiento señaló que “había que cumplir con mil requisitos para que nos dieran la marca”, incluyendo auditorías sobre el proceso constructivo y la comercialización de las unidades. Según indicó, la cadena analiza tanto los aspectos técnicos como el perfil de los inversores involucrados.

Las residencias fueron pensadas con un esquema flexible de uso que permite distintas alternativas. El desarrollador explicó que los propietarios pueden utilizarlas de manera permanente o incorporarlas al sistema de alquiler del hotel, señalando que “si el dueño no lo usa el departamento se lo da al hotel y el hotel lo ofrece como parte del pool hotelero”, funcionando como una unidad adicional de alojamiento.