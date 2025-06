Según expertos, estos son los 6 errores que cometés al usar redes WiFi públicas, que te exponen sin saberlo

Conectarte a una red abierta de WIFI puede parecer una solución rápida en momentos de apuro por enviar un mensaje o para encontrar una distracción. Pero lo que muchos no ven es que ese acceso cómodo también puede ser una trampa y pondría en riesgo todas tus cuentas .

Uno de los errores más comunes es no confirmar si la red a la que te conectás es legítima . Por eso, algunos hackers crean puntos de acceso con nombres similares a los del local para interceptar datos. Además, es importante preguntar al personal del lugar cuál es la red correcta antes de unirte .

2. Navegar sin VPN ni cierre de sesión

Usar redes públicas sin una VPN expone todo lo que hacés online. Incluso navegando por sitios seguros, tus datos pueden ser capturados. Y si dejas sesiones abiertas, el riesgo se multiplica. Según Eva Galperin, directora de ciberseguridad en Electronic Frontier Foundation (EFF), las redes WiFi públicas son una de las mayores amenazas a la privacidad digital, especialmente si no usas el sistema cifrado. Y también aconseja cerrar todo lo que no se está usando y nunca deberás enviar información sensible sin protección.