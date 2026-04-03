Hasta un 40% más rápido: cómo mejorar la señal del WiFi en el hogar sin gastar de más

La calidad de la conexión WiFi se volvió un factor central en la vida cotidiana, especialmente si dentro de nuestro hogar conviven varias personas con múltiples dispositivos y actividades digitales. Desde el teletrabajo hasta el streaming o las videollamadas, una red inestable puede afectar tanto la productividad como el entretenimiento.
Antes de aplicar mejoras, resulta clave identificar las causas más comunes de una mala conexión. La ubicación del router influye directamente en la cobertura: si está escondido, rodeado de paredes gruesas o ubicado en un extremo de la casa, la señal pierde fuerza.
También intervienen las interferencias generadas por otros dispositivos electrónicos, la distancia entre el usuario y el equipo, la antigüedad del router y la cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo. A esto se suman configuraciones deficientes o limitaciones propias de los equipos utilizados.
La ubicación estratégica del router
Colocar el router en un punto central y elevado mejora la distribución de la señal. Evitar rincones, muebles cerrados o zonas con obstáculos físicos permite que la conexión alcance más espacios con mayor estabilidad.
Interferencias y saturación
Electrodomésticos como microondas o teléfonos inalámbricos pueden afectar el rendimiento de la red. En entornos con muchas redes cercanas, cambiar el canal WiFi ayuda a reducir la congestión y mejorar la velocidad.
Actualización y mantenimiento
Mantener el firmware actualizado permite optimizar el rendimiento del router y reforzar la seguridad. En equipos antiguos, el recambio por modelos más modernos puede representar una mejora significativa en velocidad y alcance.
Extender la cobertura
En viviendas grandes o con varios pisos, el uso de repetidores, amplificadores o sistemas mesh ayuda a eliminar zonas sin señal. Estas soluciones permiten distribuir mejor la conexión en todo el hogar.
Priorizar conexiones estables
Para dispositivos fijos como computadoras o televisores, el uso de cable Ethernet garantiza mayor estabilidad. Esta práctica también libera ancho de banda para otros equipos que dependen del WiFi.
Soluciones ante fallas comunes
- Ante problemas de conexión, reiniciar el router suele ser una medida efectiva.
- También conviene revisar la configuración, actualizar dispositivos y limitar la cantidad de conexiones simultáneas.
- En casos persistentes, contactar al proveedor del servicio permite descartar inconvenientes externos.