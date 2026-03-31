31 de marzo de 2026 - 21:45

Contrató un servicio de WiFi y el técnico se quedó dormido en el living: la curiosa reacción al despertarlo

Una joven española que vive en China compartió una inédita situación que vivió junto a un instalador que se quedó dormido sentado.

Quiso instalar wifi para su casa en China y el técnico se quedó dormido sentado&nbsp;

Quiso instalar wifi para su casa en China y el técnico se quedó dormido sentado 

Foto:

Por Manuel Ferreyra

A la hora de contratar un servicio para instalar en el hogar suelen surgir diversos inconvenientes como coordinar el horario de la visita para estar en casa, que los técnicos no lleguen al domicilio o que los mismos se queden dormidos durante los trabajos.

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Esto fue lo que le ocurrió a una joven española que a través de un video de TikTok mostró su experiencia tras contratar un servicio de Wifi para colocar en su casa en Shanghai, China, donde el técnico de la instalación se quedó dormido en el living antes de terminar su trabajo.

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“Han venido a instalarme el wifi. Bueno instalarme… intento de instalación porque ha venido el chico y está literalmente sentado delante de la tele durmiendo”, comenzó diciendo la joven española ante el inusual escenario. Lo peor de todo es que ella intentó despertarlo y la situación se volvió a repetir. “Me pidió perdón y a los 30 segundos se volvió a dormir”, comentó.

“Llevo así 20 minutos y no se que hacer. Me siento mal si me despierto, me siento mal si hago ruido. Pero es que es mi casa y necesito instalar el wifi”, expresó preocupada por el comportamiento del hombre.

Luego, como última medida la joven le ofreció un café para que el instalador se despierte y realice su trabajo. “Me ha dicho que no, pero creo que ha captado la indirecta porque ya no se ha vuelto a dormir. Simplemente China”, finalizó su video.

El video recibió casi dos millones de visitas y miles de comentarios sobre la situación del instalador del servicio. “Se le ha desconectado el wifi al que debía instalarlo”, “ese pobre hombre sabrá dios cuántas horas lleva trabajando” y “mucho ánimo al compañero, todos hemos tenido un día difícil”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

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