Arqueólogos descubren en China objetos impactantes que podrían no ser de origen terrestre

En un sitio arqueológico que ya había sorprendido al mundo, un nuevo descubrimiento volvió a captar la atención internacional. Esta vez, no se trata solo de su antigüedad , sino de algo mucho más difícil de explicar. Investigadores encontraron un objeto en China cuya composición no encaja con los conocimientos ni las herramientas disponibles en su época.

Una aerolínea permitirá comprar filas de asientos en clase económica para convertirlos en una cama

El artefacto fue hallado en el yacimiento de Sanxingdui, en el suroeste de China , un sitio vinculado a la dinastía Shang y conocido por sus objetos rituales únicos. La pieza, identificada como K7QW-TIE-1, mide aproximadamente veinte centímetros y fue extraída del Foso de Sacrificios Número Siete.

En el elemento similar a la pulsera encontraron claramente la presencia de hierro y níquel.

Desde el primer análisis, los especialistas notaron algo fuera de lo común. Los estudios con rayos X confirmaron que el objeto contiene más del 90% de hierro y un 7,41% de níquel, una composición extremadamente inusual para piezas de ese período.

Este detalle encendió las alarmas dentro de la comunidad científica, ya que la metalurgia de la Edad del Bronce (3.000- 1.200 a.C.) no contaba con técnicas capaces de producir este tipo de aleaciones. La investigación, publicada en la revista Archaeological Research in Asia , plantea que su origen podría no ser terrestre.

Según el estudio, lograr esa homogeneidad química en una aleación de hierro con alto contenido de níquel habría sido prácticamente imposible con las tecnologías disponibles durante el período Shang tardío.

Por qué sería un material del espacio y qué técnicas no deberían existir

El análisis estructural del hallazgo reveló la presencia de granos de ferrita equiaxiales, una formación cristalina que solo se genera tras un enfriamiento extremadamente lento en condiciones de vacío, como las del espacio exterior.

Este dato refuerza la hipótesis de que el material no fue producido en la Tierra, sino que proviene directamente de un meteorito. En lugar de fundir el metal, los artesanos habrían trabajado sobre el fragmento original caído del cielo.

A diferencia de otros objetos encontrados en la región, que combinan distintos metales, este artefacto es completamente monometálico y no presenta decoraciones. Su dureza sugiere que pudo haber sido utilizado como herramienta de alta resistencia, posiblemente para tallar o grabar las famosas máscaras de bronce de Sanxingdui.

Este descubrimiento no es totalmente aislado a nivel mundial. En España, por ejemplo, se han encontrado objetos fabricados con hierro meteórico, como los del Tesoro de Villena, compuesto por 59 piezas y datado alrededor del año 1000 a.C.

por ejemplo, se han encontrado objetos fabricados con como los del compuesto por 59 piezas y datado alrededor del año Sin embargo, este caso destaca por su tamaño y composición: se trata del mayor objeto de hierro meteórico descubierto hasta ahora en toda China. Esto no solo amplía el conocimiento sobre la metalurgia antigua , sino que también sugiere que estas culturas manejaban recursos y técnicas más avanzadas de lo que se creía.

, sino que también sugiere que estas culturas manejaban y de lo que se creía. Actualmente, el artefacto se encuentra en un estado delicado debido a la corrosión acumulada durante milenios. Por esta razón, fue trasladado bajo estrictas condiciones al Museo de Sanxingdui, donde será preservado.

descubrimiento arqueológico en china La flecha tiene 3000 años de antigüedad y fue fabricada con hierro procedente de un meteorito que cayó en Estonia. WEB

Los científicos esperan que futuros estudios, con tecnología más avanzada, permitan identificar con precisión la familia de meteoritos de la que proviene. Sin embargo, este análisis podría verse limitado por la necesidad de conservar la pieza.