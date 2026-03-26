Arqueólogos investigan si hallaron los restos del famoso mosquetero d'Artagnan

Arqueólogos encontraron un esqueleto en una iglesia de Maastricht , en Países Bajos , que podría corresponder a Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan . Se trata del legendario mosquetero francés cuya tumba ha sido un enigma durante más de 300 años.

El hallazgo se produjo en la iglesia de San Pedro y San Pablo , luego de un hundimiento parcial del suelo en febrero , lo que derivó en trabajos de reparación durante los cuales aparecieron los restos.

El esqueleto fue localizado en la zona donde antiguamente se ubicaba el altar, un espacio históricamente reservado para figuras de alto rango , lo que refuerza la hipótesis de los investigadores.

Según los expertos, los restos presentan lesiones compatibles con una herida de mosquete en el pecho , una causa de muerte que coincide con la versión histórica sobre d’Artagnan, quien falleció en 1673 durante el asedio de Maastricht .

Además, junto al cuerpo se encontró una moneda francesa , otro indicio que podría vincular al esqueleto con una persona de relevancia dentro del ejército del rey Luis XIV , a quien el mosquetero servía como hombre de confianza.

Hallaron un esqueleto que podría ser el del célebre mosquetero d'Artagnan Hallaron un esqueleto que podría ser el del célebre mosquetero d‘Artagnan. NA

La teoría del entierro en Maastricht

La posibilidad de que d’Artagnan haya sido enterrado en esta ciudad no es nueva. Se cree que, debido a las condiciones del combate y las altas temperaturas, su cuerpo no fue trasladado a Francia y fue sepultado en el lugar.

Hasta ahora, sin embargo, nunca se habían realizado excavaciones que permitieran comprobar esta hipótesis. Para determinar si los restos pertenecen efectivamente al célebre militar, los investigadores tomaron muestras de ADN, especialmente de piezas dentales, que fueron enviadas a un laboratorio en Múnich.

Allí serán comparadas con el material genético de un descendiente de la familia De Batz, cuya línea paterna aún se conserva en el sur de Francia.

Los resultados podrían conocerse en las próximas semanas y resolver uno de los grandes enigmas históricos de Europa moderna. Mientras tanto, los especialistas mantienen cautela, aunque reconocen que no hay elementos que contradigan la hipótesis.