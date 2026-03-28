28 de marzo de 2026 - 20:45

Se quedó dormido al volante en Maipú y volcó con su camioneta: dos heridos

Tras quedar con el vehículo ruedas para arriba, tanto el conductor como su acompañante fueron internados con diversos traumatismos en el hospital Central.

Imagen ilustrativa - Archivo / Los Andes

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El conductor de una camioneta se quedó dormido mientras manejaba y volcó este sábado por la tarde en Maipú. Por el accidente, tanto él como su acompañante resultaron lesionados.

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Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, el episodio tuvo lugar alrededor de las 14.50 en la Variante Nueva, a unos dos kilómetros de la Ruta Provincial 14, en la zona de Barrancas.

El conductor de una Chevrolet S10 circulaba en dirección norte cuando habría quedado dormido, lo que provocó que perdiera el dominio del vehículo.

Como consecuencia, la camioneta volcó y terminó sobre el cantero central con las ruedas hacia arriba.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) asistió a dos ocupantes en el lugar.

El conductor fue diagnosticado con traumatismo grave y trasladado al hospital Central, mientras que el acompañante sufrió traumatismo de tórax y politraumatismos moderados, por lo que también fue derivado al mismo nosocomio. No se informaron sus edades ni identidades.

En el lugar intervino personal policial para realizar las actuaciones correspondientes.

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