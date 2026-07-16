Poner placas antihumedad en las paredes de casa: cuánto duran y de qué están fabricadas

Las placas antihumedad se volvieron una alternativa muy utilizada para mejorar el aspecto de paredes afectadas por manchas y deterioro. Su instalación es rápida y ofrece un acabado decorativo, lo que lleva a mejorar el espacio de humedad que tanto molesta en casa.

Por Redacción Por Las Redes

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Sin embargo, arquitectos y especialistas en construcción advierten que estos revestimientos no eliminan el origen de la humedad. Su función principal consiste en ocultar los daños visibles mientras permiten que parte de la humedad atrapada se evapore lentamente.

Estos paneles suelen fabricarse con materiales de alta porosidad, especialmente mezclas a base de yeso, cemento y otros compuestos minerales diseñados para facilitar el paso del vapor de agua.

Para lograr una solución duradera, primero debe identificarse y eliminarse el origen del problema antes de instalar cualquier revestimiento.

Gracias a esa estructura porosa se absorbe parte de la humedad proveniente del muro, favorece una evaporación gradual hacia el ambiente, disimula manchas y deterioros superficiales, mejora el aspecto estético de la pared.

Según explica el arquitecto Marcelo Seia, este funcionamiento no elimina la humedad, sino que únicamente reduce sus efectos visibles.

Cuánto tiempo pueden durar

Aunque son resistentes, las placas no tienen una vida útil ilimitada.

El continuo proceso de absorber humedad y liberarla al ambiente provoca un desgaste progresivo del material.

Por ese motivo, con el paso de los años pueden:

Perder resistencia.

Deteriorarse.

Presentar fisuras.

Requerir reemplazo.

Su duración dependerá principalmente de la cantidad de humedad presente y de si el problema original fue solucionado o continúa activo.

Ninguna placa reemplaza la necesidad de reparar la causa que origina el problema. WEB

Por qué no eliminan la humedad de la pared

Los especialistas remarcan que la humedad siempre tiene un origen que debe identificarse antes de pensar en un revestimiento.

Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Pérdidas en cañerías de agua.

en cañerías de agua. Desagües dañados.

dañados. Grietas en paredes exteriores.

en paredes exteriores. Humedad ascendente desde los cimientos.

ascendente desde los cimientos. Filtraciones provocadas por lluvias.

Qué dicen los especialistas

Marcelo Seia sostiene que el término "placas antihumedad" puede generar una expectativa que no siempre coincide con su funcionamiento.

Según el arquitecto, estos revestimientos cumplen principalmente una función estética al cubrir las manchas y permitir una microevaporación de la humedad acumulada.

WEB

Las placas antihumedad pueden ser una opción útil para mejorar el aspecto de paredes deterioradas y favorecer la evaporación parcial de la humedad gracias a su estructura porosa. Sin embargo, su vida útil es limitada y no sustituyen una reparación adecuada cuando existen filtraciones, pérdidas o humedad proveniente de los cimientos.