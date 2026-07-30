Cómo hacer rapiditas caseras: la receta en sartén con 5 ingredientes y en segundos

Estas tortillas finas se preparan sin levadura y se cocinan entre 30 y 45 segundos de cada lado. Sirven para wraps, tacos suaves o desayunos salados.

Las rapiditas caseras necesitan apenas cinco ingredientes y una sartén bien caliente. La masa no lleva levadura ni requiere una fermentación prolongada, por lo que puede prepararse cuando hace falta resolver una comida con lo que hay en la alacena.

La expresión “en segundos” corresponde a la cocción de cada unidad. Mezclar, dividir y estirar la masa demanda entre 15 y 20 minutos, especialmente si se deja un breve reposo para que resulte más elástica.

Los 5 ingredientes necesarios 250 gramos de harina común .

. 150 mililitros de agua tibia .

. 2 cucharadas de aceite .

. 1 cucharadita de polvo de hornear .

. ½ cucharadita de sal. Con estas cantidades se obtienen entre ocho y diez rapiditas pequeñas. El agua debe incorporarse gradualmente, porque distintas harinas pueden absorber cantidades diferentes.

Paso a paso para hacerlas en sartén Colocar la harina, el polvo de hornear y la sal en un recipiente. Mezclar para distribuir los ingredientes secos.

Formar un hueco en el centro y agregar el aceite y la mayor parte del agua tibia .

. Integrar primero con una cuchara y después con las manos. Añadir el agua restante solamente si quedan sectores secos.

Amasar durante tres o cuatro minutos, hasta conseguir una masa lisa. Si se pega, sumar una pequeña cantidad de harina; si se quiebra, incorporar unas gotas de agua.

Tapar y dejar reposar 10 minutos . Este paso no es obligatorio, pero permite estirar los discos sin que se encojan.

. Este paso no es obligatorio, pero permite estirar los discos sin que se encojan. Dividir la masa en ocho porciones y formar bollitos.

Estirar cada uno sobre la mesada enharinada hasta obtener un disco muy fino, de aproximadamente 18 centímetros.

Calentar una sartén limpia, sin aceite, a fuego medio-alto.

Colocar una rapidita y cocinar entre 30 y 45 segundos , hasta que aparezcan burbujas y pequeños puntos dorados.

, hasta que aparezcan burbujas y pequeños puntos dorados. Dar vuelta y cocinar otros 30 segundos. Retirar antes de que quede rígida. El truco para que no se sequen A medida que salen de la sartén, hay que apilarlas dentro de un plato y cubrirlas con un repasador limpio. El vapor que conservan evita que pierdan flexibilidad.

Si se cocinan demasiado, quedarán crocantes y se romperán al doblarlas. La sartén debe estar caliente para que se formen burbujas rápidamente, pero no tanto como para quemar la harina exterior.

Pueden rellenarse con pollo, vegetales, carne, huevo revuelto, queso, legumbres o preparaciones dulces. También funcionan como base de una pizza rápida: se agrega salsa y queso y se cocina unos minutos con la sartén tapada.