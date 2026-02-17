17 de febrero de 2026 - 10:47

Está nominada a los Oscar y se puede ver en Netflix: un planazo cinéfilo para este feriado

"Sueños de trenes", que cuenta con cada vez más vistas en Netflix, tiene cuatro nominaciones al Oscar, incluida Mejor Película.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Cada vez más, Netflix impone su presencia en los Oscar, y este año no es menos. Este feriado de Carnaval puede ser una buena oportunidad para ponerse al tanto de las mejores películas del año.

Y hay una que, junto con el "Frankenstein" de Guillermo del Toro, llama la atención en Netflix: Se trata de " Sueños de trenes", un drama nominado a los premios de la Academia que rápidamente se ubicó entre los contenidos más vistos de la plataforma.

La película está dirigida por Clint Bentley y se basa en la novela homónima del escritor Denis Johnson, reconocida por su abordaje íntimo de la experiencia humana.

De qué trata la película

La historia se desarrolla a comienzos del siglo XX, en el contexto de la expansión del ferrocarril en Estados Unidos. El relato sigue la vida de Robert Grainier, un trabajador del noroeste del país que quedó huérfano a temprana edad y creció en contacto directo con la naturaleza. Esa infancia marcada por la soledad y el trabajo duro define su carácter y su manera de vincularse con el mundo.

Embed - Sueños de trenes | Tráiler oficial | Netflix

El personaje principal es interpretado por Joel Edgerton, quien encarna a un obrero itinerante que participa en la construcción de las vías férreas. Durante uno de sus trabajos conoce a Gladys, con quien forma una familia y proyecta una vida estable. Sin embargo, las exigencias laborales lo obligan a ausentarse con frecuencia del hogar, una situación que influye de manera decisiva en el desarrollo de los acontecimientos posteriores.

Un hecho inesperado altera de forma drástica el rumbo de la vida de Robert. A partir de ese momento, la película se centra en su proceso de adaptación y reflexión, mostrando su vínculo con el bosque, el trabajo y el silencio como elementos clave para atravesar la pérdida y el dolor. El film propone una mirada sobria sobre la resiliencia individual frente a circunstancias adversas.

Además de Edgerton, el elenco está integrado por Felicity Jones, William H. Macy, Nathaniel Arcand, Kerry Condon y Will Patton, entre otros.

Excelente recepción

Desde su estreno en el Festival de Sundance, "Sueños de trenes" recibió una valoración crítica mayoritariamente positiva. Diversos especialistas destacaron la sensibilidad de la narración, la solidez de las interpretaciones y el tratamiento visual del paisaje.

En los Oscar del próximo 15 de marzo competirá en cuatro categorías: Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía y Mejor Canción Original.

