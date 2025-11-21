21 de noviembre de 2025 - 23:16

Johnny Depp se hizo un tatuaje en honor a su viaje por la Argentina: la reacción de sus fanáticos

Lo hizo recurriendo otra vez con una tatuadora con la que ya había compartido una sesión previa.

Johnny Depp su visita a Argentina y el revuelo que causó con su discurso en La Plata.

Johnny Depp su visita a Argentina y el revuelo que causó con su discurso en La Plata.

Foto:

gentileza
Por Redacción Espectáculos

Johnny Depp cerró su estadía en Argentina con un gesto que convirtió su despedida en un acto artístico cargado de intención. Él eligió marcar su paso por el país mediante un nuevo tatuaje que funcionó como símbolo personal y ritual íntimo. Lo hizo recurriendo otra vez al trabajo de una tatuadora con la que ya había compartido una sesión previa.

Leé además

Johnny Depp es ciego de un ojo

Imágenes inéditas. el paso de Johnny Depp por las fiestas de Buenos Aires

Por Redacción Espectáculos
Johnny Depp pasó por la Bombonera en el partido contra Tigre: ¡Dale, Boca!

El inesperado aguante de Johnny Depp a Boca en la Bombonera durante el partido contra Tigre

Por Redacción Espectáculos
Johnny Depp en el balcón del Municipio de La Plata.
Johnny Depp en el balcón del Municipio de La Plata.

Johnny Depp en el balcón del Municipio de La Plata.

El tatuaje de Johnny Depp

La primera fotografía mostró a Depp sentado junto a una mesa con mantel a cuadros y vasos dispersos, mientras una tatuadora trabajaba con dedicación sobre su brazo derecho. Llevaba gafas, una boina y varios collares, con ese estilo bohemio que ya forma parte de su identidad pública.

image
El tatuaje de Johnny Depp.

El tatuaje de Johnny Depp.

Sostenía un vaso en su mano izquierda y mantenía la mirada baja, absorto, como si la escena existiera para él en un plano silencioso y concentrado. La iluminación tenue reforzaba el ambiente hogareño: retratos enmarcados de músicos icónicos colgaban de la pared y, desde una ventana, una figura observaba en silencio, sumando profundidad y un matiz de complicidad anónima a la toma.

Johnny Depp y Wanda Nara

Nat Cekauskas, responsable del tatuaje por segunda vez, compartió las fotos y expresó: “Gracias Johnny Depp. ¡Una vez más siendo parte y testigo del intercambio artístico entre dos amigos/hermanos! ¡Gracias Jorge Corcho Rodríguez por permitirme una vez más ser parte de esta historia! Gracias Georgina Acciaresi por las fotos… por todo”. Jorge “Corcho” Rodríguez respondió: “Deadman is coming !!!”, frase que tradujo ese guiño interno que mantiene con el actor.

Su reunión con Vero Lozano

Semanas antes, Rodríguez había mostrado su espacio creativo durante un evento en la galería Little Red Door, en Villa Crespo. Allí se reunieron Depp, Verónica Lozano, figuras de la cultura y la moda, y un pequeño grupo de amigos íntimos del empresario. Entre luces bajas, jazz improvisado, copas de vino y una serie de lienzos de estética naïf punk, presentó la muestra “On the Road. Searching for Utopia”, curada por Julieta Ascar.

Johnny Depp bombonera

La exhibición expuso la fuerza personal que atraviesa su obra y mostró un costado emocional que sorprendió a los presentes. Frente al público, Rodríguez expresó: “Una cosa es pintar y otra es colgar los cuadros y mostrarlos”, y agregó: “Es como tocar música en tu casa o hacerlo en un escenario y vender tickets. Son barreras que uno, cualquier artista, tiene que pasar”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin filtros: vero lozano apunto contra wanda nara por la foto con johnny depp

Sin filtros: Vero Lozano apuntó contra Wanda Nara por la foto con Johnny Depp

Por Redacción Espectáculos
Johnny Depp su visita a Argentina y el revuelo que causó con su discurso en La Plata.

Johnny Depp es ciudadano ilustre de La Plata: su discurso en el balcón y la duda sobre Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos
wanda nara estuvo junto a johnny depp y filtraron su foto: la reaccion que podria generar en mauro icardi

Wanda Nara estuvo junto a Johnny Depp y filtraron su foto: la reacción que podría generar en Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos
Shakira despidió a su sobrino en plena gira mundial. 

Shakira despide a su sobrino en medio de su gira: "Hay pros y contras de trabajar con la familia"

Por Redacción Espectáculos