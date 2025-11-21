Johnny Depp se hizo un tatuaje en honor a su viaje por la Argentina: la reacción de sus fanáticos

Lo hizo recurriendo otra vez con una tatuadora con la que ya había compartido una sesión previa.

Johnny Depp su visita a Argentina y el revuelo que causó con su discurso en La Plata.

Johnny Depp cerró su estadía en Argentina con un gesto que convirtió su despedida en un acto artístico cargado de intención. Él eligió marcar su paso por el país mediante un nuevo tatuaje que funcionó como símbolo personal y ritual íntimo. Lo hizo recurriendo otra vez al trabajo de una tatuadora con la que ya había compartido una sesión previa.

Johnny Depp en el balcón del Municipio de La Plata. Johnny Depp en el balcón del Municipio de La Plata. gentileza El tatuaje de Johnny Depp La primera fotografía mostró a Depp sentado junto a una mesa con mantel a cuadros y vasos dispersos, mientras una tatuadora trabajaba con dedicación sobre su brazo derecho. Llevaba gafas, una boina y varios collares, con ese estilo bohemio que ya forma parte de su identidad pública.

image El tatuaje de Johnny Depp. Sostenía un vaso en su mano izquierda y mantenía la mirada baja, absorto, como si la escena existiera para él en un plano silencioso y concentrado. La iluminación tenue reforzaba el ambiente hogareño: retratos enmarcados de músicos icónicos colgaban de la pared y, desde una ventana, una figura observaba en silencio, sumando profundidad y un matiz de complicidad anónima a la toma.

Johnny Depp y Wanda Nara Nat Cekauskas, responsable del tatuaje por segunda vez, compartió las fotos y expresó: “Gracias Johnny Depp. ¡Una vez más siendo parte y testigo del intercambio artístico entre dos amigos/hermanos! ¡Gracias Jorge Corcho Rodríguez por permitirme una vez más ser parte de esta historia! Gracias Georgina Acciaresi por las fotos… por todo”. Jorge “Corcho” Rodríguez respondió: “Deadman is coming !!!”, frase que tradujo ese guiño interno que mantiene con el actor.

Su reunión con Vero Lozano Semanas antes, Rodríguez había mostrado su espacio creativo durante un evento en la galería Little Red Door, en Villa Crespo. Allí se reunieron Depp, Verónica Lozano, figuras de la cultura y la moda, y un pequeño grupo de amigos íntimos del empresario. Entre luces bajas, jazz improvisado, copas de vino y una serie de lienzos de estética naïf punk, presentó la muestra “On the Road. Searching for Utopia”, curada por Julieta Ascar.