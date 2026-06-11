11 de junio de 2026 - 10:09

Los colores de las rejillas de microfibra no son casuales: qué significa cada uno y por qué pueden afectar tu salud

Los especialistas en limpieza advierten que, aunque todos los trapos limpian exactamente igual, usar el color equivocado puede trasladar gérmenes del baño a la cocina.

¿Sabías que cada color de las rejillas de microfibra tienen significados? Descubrilos acá.&nbsp;

¿Sabías que cada color de las rejillas de microfibra tienen significados? Descubrilos acá. 

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Por Sofía Serelli

Las rejillas de microfibras son herramientas fundamentales para el mantenimiento del hogar por su capacidad de atrapar suciedad en diversas superficies de forma económica y fácil. Sin embargo, su presentación en múltiples colores no responde a una elección estética, sino a un sistema de seguridad sanitaria diseñado para proteger la salud de quienes habitan la vivienda.

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La composición de estas rejillas es idéntica sin importar su tonalidad, ya que solo varía el pigmento utilizado en su fabricación. No existen fibras más duras o suaves según el color, ya que todas cumplen exactamente la misma función técnica y dejan excelentes resultados en prácticamente todas las superficies del hogar. La verdadera utilidad de la variedad cromática es permitir una identificación rápida de cada trapo, evitando que el mismo elemento se utilice en zonas con cargas bacterianas distintas.

¿Cómo prevenir la contaminación cruzada con un sistema de colores?

Asignar una función específica a cada color es la estrategia más eficaz para combatir la contaminación cruzada en la vivienda. Este sistema impide, por ejemplo, que los microorganismos presentes en los sanitarios del baño terminen sobre la mesada donde se preparan los alimentos o en los platos de la cocina. Al mantener este orden visual, incluso si una rejilla aparece fuera de su lugar habitual, cualquier integrante de la familia podrá identificar su uso correcto de inmediato.

A menudo, estos productos se presentan en paquetes que ya incluyen diversas tonalidades para facilitar esta tarea de diferenciación desde el momento de la compra. Aunque no existe un código de colores predeterminado a nivel mundial, los especialistas suelen proponer esquemas prácticos para organizar las tareas.

¿Qué color de rejilla usar en cada zona del hogar?

Si bien cada hogar puede definir su propio sistema, la distribución más recomendada por los expertos en limpieza es la siguiente:

  • Rojo/Rosa: sanitarios del baño, la zona de mayor riesgo bacteriano.
  • Amarillo: cristales y ventanas.
  • Verde: área de la cocina.
  • Azul: resto de los muebles y superficies generales de la casa.

La clave del éxito en este método no reside en seguir una regla externa impuesta, sino en establecer y respetar fielmente el código interno definido en cada vivienda. Mientras cada habitante de la casa tenga claro que el trapo verde nunca debe entrar al baño y que el azul es exclusivo para el polvo, la higiene óptima estará garantizada. Este sistema profesional de diferenciación transforma un producto cotidiano en una barrera sanitaria indispensable para proteger la salud diaria de la familia.

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