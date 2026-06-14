El café frío gana terreno y una marca fuerte impulsa un novedoso producto para ganar público

Nescafé con Espresso Concentrate avanza en América Latina con un café diseñado para facilitar la preparación de bebidas frías en el hogar y responder a una tendencia de consumo cada vez más vinculada a la personalización y a la practicidad. Este novedoso producto impulsa un mercado emergente al permitir preparaciones rápidas sin requerir máquinas especializadas.

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El producto pertenece al sector de alimentos y bebidas, específicamente al segmento de café listo para preparar y bebidas frías a base de café. Su propuesta consiste en ofrecer una alternativa que permita recrear preparaciones típicas de cafetería sin necesidad de máquinas de espresso ni conocimientos especializados.

La iniciativa surge a partir de un cambio en los hábitos de consumo . Si bien el café continúa siendo una de las bebidas más populares del mundo, las nuevas generaciones de consumidores buscan experiencias más flexibles y adaptadas a sus preferencias.

En ese contexto, la marca propone el concepto de "hackear el café frío", una invitación a experimentar con diferentes ingredientes y combinaciones.

El concentrado se elabora con café Arábica y permite preparar distintas recetas en pocos segundos. Entre las opciones sugeridas figuran el Americano helado, el latte frío y mezclas más innovadoras, como bebidas que incorporan limonada o refrescos. La compañía comercializa actualmente versiones Black y Vainilla en algunos mercados americanos.

Además de México, donde el producto fue lanzado recientemente, este concentrado también se vende en Australia desde donde comenzó una expansión hacia diversos países europeos. Entre ellos se encuentran Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Austria, Noruega y Dinamarca. También tiene una incipiente presencia en los Estados Unidos, Japón y China.

Aún no se conoce una fecha tentativa del lanzamiento de este café en Argentina.

Producto diferencial

Desde la compañía destacan que el principal diferencial no radica únicamente en la bebida, sino en la posibilidad de que cada consumidor adapte la experiencia a su gusto. De esta manera, el café deja de ser una rutina para convertirse en una propuesta abierta a la creatividad, en línea con una tendencia global que privilegia la personalización y la conveniencia en el consumo cotidiano.