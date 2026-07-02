Intentaron estafar a Georgina Barbarossa con una llamada falsa de su hijo: "Lo mandé a la recalcada..."

Las estafas virtuales continúan creciendo y sumando nuevas víctimas. En las últimas horas, Georgina Barbarossa reveló que fue blanco de un intento de engaño telefónico, cuando un delincuente se hizo pasar por uno de sus hijos para intentar obtener información o aprovecharse de la situación.

Hizo un ritual donde murió Ernestina País y recibió una ola de críticas: "Que sepa que está fallecida"

La conductora relató la experiencia a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que todo ocurrió cerca de las 2.50 de la madrugada , mientras dormía. Según contó, recibió varios llamados desde un número desconocido hasta que decidió atender.

Del otro lado de la línea, una voz le dijo: "Hola, mami, soy Tommy. Me acaban de robar acá en mi casa" . Sin embargo, Barbarossa aseguró que inmediatamente notó que no se trataba de su hijo.

" Automáticamente me di cuenta que no era la voz de mi hijo ", explicó. Luego contó que reaccionó con firmeza y rechazó el intento de engaño: "Lo mandé a la recalcada de su madre y a todas las partes posibles" , expresó.

La conductora sostuvo que los delincuentes suelen utilizar información pública para hacer más creíble la estafa. En ese sentido, recordó que muchas personas conocen los nombres de sus hijos y advirtió que esa clase de datos puede ser utilizada para generar desesperación en las víctimas .

"Estén atentísimos". @geobarbarossa contó que recibió un llamado durante la madrugada en el que un hombre se hizo pasar por uno de sus hijos para intentar estafarla. "Automáticamente me di cuenta que no era la voz de mi hijo", explicó Georgina, quien aseguró que reaccionó de inmediato al detectar el engaño. Además, advirtió que los delincuentes conocían los nombres de sus hijos, un dato que utilizaron para hacer más creíble la maniobra. Al compartir su experiencia, dejó un mensaje para sus seguidores: "Estén atentísimos y no se asusten", con el objetivo de prevenir este tipo de estafas telefónicas. Más información haceinstantes.com #Hi #HaceInstantes #GeorginaBarbarossa #seguridad #estafas #sociedad #peligro #noticias #actualidad #argentina

Embed - "Estén atentísimos". @geobarbarossa contó que recibió un llamado durante la madrugada en el que un hombre se hizo pasar por uno de sus hijos para intentar estafarla. "Automáticamente me di cuenta que no era la voz de mi hijo", explicó Georgina, quien aseguró que reaccionó de inmediato al detectar el engaño. Además, advirtió que los delincuentes conocían los nombres de sus hijos, un dato que utilizaron para hacer más creíble la maniobra. Al compartir su experiencia, dejó un mensaje para sus seguidores: "Estén atentísimos y no se asusten", con el objetivo de prevenir este tipo de estafas telefónicas. Más información haceinstantes.com #Hi #HaceInstantes #GeorginaBarbarossa #seguridad #estafas #sociedad #peligro #noticias #actualidad #argentina

Además, señaló que este tipo de llamados suele realizarse durante la madrugada para aprovechar el desconcierto de quienes son despertados de manera repentina. "Sobre todo si te llaman a esa hora que estás dormido", comentó. Luego, con humor, agregó: "Yo ya estaba efecto Rivotril, ¿viste?".

A partir de lo ocurrido, Barbarossa aprovechó el episodio para pedirles a sus seguidores que permanezcan atentos ante este tipo de maniobras y que no reaccionen impulsivamente frente a llamadas de este tipo. "Por favor, estén atentísimos y escuchen bien. No se asusten. Hay mucha gente que se asusta y eso es lo que ellos buscan", expresó.

El caso volvió a poner el foco sobre una modalidad de estafa telefónica que continúa vigente y que suele apelar a la urgencia y al impacto emocional para intentar engañar a las víctimas.