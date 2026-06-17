Caso Libra: Novelli aseguró que no existió una estafa y pidió retirar del caso a los inversores damnificados

El lobbista Mauricio Novelli , involucrado en el caso de la criptomoneda Libra, declaró que los querellantes no consiguieron demostrar que resultaron ser víctimas de un engaño , por lo que solicitó excluir de la causa a los inversores damnificados.

En este contexto, la defensa de Novelli agregó que no se cumplen los requisitos necesarios para considerar que se trató de una estafa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Novelli argumentó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi mediante un escrito. En el mismo, el empresario dijo que la compra de LIBRA fue de manera voluntaria, que los demandantes tenían conocimiento de los riesgos y que ya tenían experiencia en las operaciones con criptomonedas y plataformas especializadas.

"Todo lo que dijo el presidente en relación con el tema era absolutamente cierto", dijo y argumentó que "no se ha identificado ninguna afirmación objetivamente falsa atribuible a los imputados. Lo que aparece en el sumario es sólo un fenómeno especulativo propio de un mercado no regulado ; un activo digital de extrema volatilidad; un proyecto tecnológicamente posible; y un cúmulo de decisiones patrimoniales adoptadas libremente por quienes decidieron operar dentro de ese entorno", dijo Novelli.

En este sentido añadió que "los inversores no actuaron bajo una falsa representación de la realidad , sino que decidieron voluntariamente ingresar a un mercado de altísimo riesgo con la expectativa de ganancias rápidas".

Novelli defendió el tuit de Milei

A su vez, la defensa del proyecto Novelli explicó que el token existió y que fue emitido de manera pública funcionando de manera real mediante la tecnología blockchain, sosteniendo que el tuit publicado por el presidente Milei no fue una oferta de inversión, sino un mensaje político a fin de promocionar iniciativas de índole privado.

En consecuencia, la defensa de Novelli dijo que la caída del precio de LIBRA fue por la dinámica habitual propia de un mercado especulativo e impugnó que se haya tratado de un caso de “rugpull”, ya que, "lo que caracteriza al rugpull no es la volatilidad. Es la decisión previa de captar valor mediante engaño, para luego abandonar el emprendimiento y desaparecer con el producido de la maniobra. Nada de eso surge acreditado en el presente caso. Todo lo contrario", cerró Novelli.