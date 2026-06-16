Una encuesta reflejó cómo saldría un mano a mano entre Milei y Kicillof en Mendoza

Una nueva medición de CB Global Data sobre la imagen del presidente Javier Milei y del gobernador bonaerense Axel Kicillof en las 24 jurisdicciones del país mostró que Mendoza es uno de los principales bastiones del líder de La Libertad Avanza y, al mismo tiempo, uno de los distritos donde peor desempeño registra el dirigente peronista.

Nueva encuesta posiciona a Victoria Villarruel y a Patricia Bullrich en el escenario electoral de 2027

Encuesta nacional: Cornejo sigue "en rojo" y el intendente mendocino que alcanzó el podio

Según el relevamiento realizado por la consultora que dirige Cristian Buttié , Mendoza es la segunda provincia con mejor imagen positiva para Milei, con un 52,7% , apenas por detrás de Córdoba. En contraste, Kicillof alcanza en territorio mendocino una valoración positiva de apenas 22,7%, una de las más bajas del país .

La medición se realizó durante junio y analizó la percepción de ambos dirigentes en cada una de las provincias argentinas. El estudio cobra relevancia en un contexto en el que Kicillof aparece como uno de los principales referentes opositores y potencial competidor de Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

De acuerdo con el informe, el presidente registra en Mendoza un 52,7% de imagen positiva frente a un 44,1% de imagen negativa . Estos números ubican a la provincia entre los territorios donde mejor desempeño obtiene a nivel nacional.

El ranking es encabezado por Córdoba, donde Milei alcanza una imagen positiva del 53,5%, seguida por Mendoza con 52,7% y San Luis con 45,4%.

Los datos también muestran una amplia diferencia respecto de Kicillof. En Mendoza, el gobernador bonaerense obtiene apenas 22,7% de imagen positiva y acumula un rechazo del 71,8%. La brecha entre ambos dirigentes en la provincia alcanza los 30 puntos porcentuales, una de las más amplias registradas en todo el país.

Milei en Mendoza (2) El presidente Javier Milei en su visita a Mendoza. Marcelo Rolland / Los Andes

El mapa nacional de Milei y Kicillof

A nivel nacional, Milei presenta una imagen positiva superior a la de Kicillof en 15 de las 24 provincias relevadas, mientras que el mandatario bonaerense lidera en nueve distritos.

Las provincias donde Kicillof supera al Presidente son Catamarca, Chaco, Formosa, Buenos Aires, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y La Rioja. Por el contrario, Milei se impone en las restantes 15 jurisdicciones, entre ellas Mendoza, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

En cuanto a los mejores desempeños territoriales de Kicillof, el dirigente peronista obtiene sus mayores niveles de imagen positiva en Santiago del Estero, con 52,4%; Formosa, con 42,3%; y la provincia de Buenos Aires, con 42%.

Imagen Milei y Kicillof - encuesta CB junio

Las mayores diferencias

El estudio también analizó la distancia entre ambos dirigentes en cada provincia. La ventaja más amplia para Milei se registra en Córdoba, donde supera a Kicillof por 32,5 puntos porcentuales, producto de una imagen positiva de 53,5% frente al 21% del gobernador bonaerense.

Detrás aparece Mendoza, donde la diferencia es de 30 puntos, mientras que Santa Fe ocupa el tercer lugar con una brecha favorable al Presidente de 17 puntos porcentuales.

En sentido inverso, la principal ventaja para Kicillof se observa en Santiago del Estero, donde aventaja a Milei por 31,4 puntos. Le siguen Formosa, con una diferencia de 21,1 puntos, y la provincia de Buenos Aires, con una brecha de 7,2 puntos porcentuales.

El informe