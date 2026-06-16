Encuesta nacional: Cornejo no remonta y el intendente mendocino que alcanzó el podio

La encuestadora CB Global Data publicó una nueva medición sobre la imagen de gobernadores e intendentes de capitales y principales ciudades del país. El relevamiento dejó un saldo negativo para el gobernador Alfredo Cornejo , quien se mantiene dentro del grupo de los mandatarios provinciales con peor imagen.

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A nivel intendentes, Matías Stevanato (Maipú) perdió el liderazgo del ranking y cayó hasta el cuarto lugar, mientras que Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza) escaló tres posiciones y se ubicó en el tercer puesto a nivel nacional.

Por segundo mes consecutivo, Cornejo permanece dentro del lote de los ocho gobernadores con peor imagen del país, al ocupar el puesto 17 del ranking elaborado por la consultora.

El relevamiento, dirigido por el analista Cristian Buttié , se realizó entre el 1 y el 4 de junio y abarcó las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de los gobernadores, la imagen se midió a partir de cuatro categorías: muy buena, buena, mala y muy mala.

El mismo esquema se aplicó a los intendentes de capitales y principales municipios del país. Mendoza presenta la particularidad de ser la única provincia con dos jefes comunales incluidos en la encuesta.

Un Cornejo en negativo

En el segmento de gobernadores, Cornejo continúa en retroceso y registró su quinta caída consecutiva en el nivel de imagen positiva. El mandatario provincial se mantiene dentro del grupo de los ocho peores posicionados del ranking.

En mayo, el dirigente radical había descendido del puesto 16 al 17, con una imagen positiva del 48,5%. Un mes después, ese indicador volvió a caer y se ubicó en 48,1%. La cifra se compone de un 15,6% de opiniones “muy buenas” y un 32,5% de valoraciones “buenas”.

Por primera vez, además, la imagen negativa del gobernador superó a la positiva. Mientras en mayo registraba un 48,2%, en junio alcanzó el 49,9%, producto de un 18,7% de opiniones “muy malas” y un 31,2% de “malas”. La muestra en Mendoza fue de 1.097 casos.

Imagen Cornejo - CB Consultora junio 2026

Además de Cornejo, el grupo de mandatarios con peor imagen quedó integrado por Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Axel Kicillof (Buenos Aires), quien ocupó el último lugar del ranking.

Los tres gobernadores mejor valorados de junio por sus comprovincianos fueron Gustavo Sáenz (Salta), con 54,6% de imagen positiva; Rolando Figueroa (Neuquén), con 54,4%; y Osvaldo Jaldo (Tucumán), con 54%.

En el otro extremo, los gobernadores peor calificados fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), con 42% de imagen positiva; Ricardo Quintela (La Rioja), con 43,2%; y Gildo Insfrán (Formosa), con 45,3%.

Respecto de las variaciones mensuales, el gobernador que más creció fue Alberto Weretilneck (Río Negro), con una suba de 3,7 puntos porcentuales. En contraste, la mayor caída correspondió a Claudio Poggi (San Luis), quien retrocedió 2,2 puntos.

Imagen Intendentes - CB Consultora junio 2026

Stevanato perdió la punta y Ulpiano llegó al podio

En la categoría de intendentes también se registraron movimientos entre los dirigentes mendocinos. La principal novedad fue la pérdida del liderazgo por parte de Matías Stevanato, quien cayó tres posiciones en un mes y fue superado por Ulpiano Suarez.

El intendente de Maipú había recuperado la cima del ranking en mayo con una imagen positiva del 59,6%. Sin embargo, en junio ese indicador descendió hasta el 57,5%, lo que lo relegó al cuarto lugar.

Sobre un total de 554 casos relevados, el 25,4% calificó su gestión como “muy buena” y el 32,1% como “buena”. En tanto, la imagen negativa alcanzó el 41,3%, compuesta por un 20,4% de opiniones “muy malas” y un 20,9% de “malas”.

Imagen Stevanato - CB Consultora junio 2026

Por su parte, Ulpiano Suarez registró un incremento de 0,3 puntos en su imagen positiva, que pasó de 57,4% a 57,7%. Esa mejora le permitió escalar tres posiciones y ubicarse tercero en el ranking nacional.

La medición sobre el jefe comunal capitalino se realizó sobre 563 casos. El 31,4% evaluó su gestión como “muy buena” y el 26,3% como “buena”. La imagen negativa fue del 36,8%, mientras que el 5,5% no emitió opinión. Cabe recordar que Suarez llegó a liderar este ranking en noviembre del año pasado, cuando alcanzó una imagen positiva del 60,2%.

Imagen Ulpiano - CB Consultora junio 2026

Los tres intendentes mejor valorados de junio por sus vecinos fueron Gustavo Sastre (Puerto Madryn), con 58,3% de imagen positiva; Jorge Jofré (Formosa Capital), con 58%; y Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza), con 57,7%.

En el otro extremo del ranking se ubicaron Armando Molina (La Rioja Capital), con 32,1% de imagen positiva; Julio Alak (La Plata), con 33,5%; y Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), con 34,3%.

En cuanto a las variaciones respecto de la medición anterior, el intendente que registró el mayor crecimiento fue Walter Vuoto (Ushuaia), con una suba de 2 puntos porcentuales. Por el contrario, la mayor caída correspondió a Walter Cortés (Bariloche), con un descenso de 2,3 puntos.

Imagen Intendentes - CB Consultora junio 2026

El informe