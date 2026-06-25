Seguirán presos los dos sanrafaelinos acusados de estafar a Mercado Libre 832 veces

El Juzgado Penal Colegiado N° 2 dictó la prisión preventiva para los dos jóvenes primos de San Rafael que fueron denunciados por la empresa de comercio electrónico Mercado Libre.

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Esta semana, el juez David Mangiafico ordenó que sigan en la cárcel hasta ser juzgados Gastón Sebastián García Soto (23) y Marcos Agustín García Gasques (21) quienes residían en Cañada Seca y fueron detenidos en abril pasado.

Ambos están acusados de formar una asociación ilícita, en calidad de organizadores, por múltiples hechos de defraudación mediante el uso de datos de tarjetas de crédito y débito , lo que suma un total de 832 hechos en concurso real entre sí, en calidad de autores.

La investigación, encabezada por la fiscal Gabriela García Cobos, se inició a partir de una denuncia que efectuó de manera directa la empresa Mercado Libre, luego de una investigación interna realizada por su Área de Prevención de Fraudes. En ese marco, la firma detectó que las ciberestafas se concretaban desde direcciones IP ubicadas en el sur mendocino.

“Mercado Libre hizo la denuncia debido a que sufrió el perjuicio patrimonial de los consumos con tarjeta que desconocieron los titulares de las mismas”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Según la investigación, los sanrafaelinos transfirieron a sus cuentas el dinero que robaron a más de 800 personas por medio de la técnica conocida como phishing. Lo hicieron con envíos de montos pequeños en forma de “cafecitos” o “tecitos” (plataformas populares que se usan para recibir donaciones o micropagos). Luego, con ese dinero compraron criptomonedas que mantenían en sus propias billeteras virtuales, donde atesoraban una suma cercana a los 78.000 dólares.

Este dinero pudo ser recuperado gracias a una billetera virtual del Ministerio Público Fiscal diseñada para incautar criptoactivos adquiridos como consecuencia de delitos.

Las estafas que investiga García Cobos se realizaron en 2023 y, puntualmente, están centradas en el período de un solo mes de ese año. Los involucrados son los dos mendocinos y otros estafadores individualizados que residen en varias provincias.

El método

Por medio de links para ingresar a sitios engañosos, los estafadores captaron a más de 800 personas. Lo hicieron con promesas de promociones, descuentos y hasta la posibilidad de ingresar a la web para pagar la multa por no haber ido a votar en las elecciones. Incluso, recurrían a distintas estrategias para que estos resultados quedaran posicionados entre las primeras opciones que ofrecían los buscadores web ante la consulta de la gente.

Esta técnica, conocida como phishing, fue central para la concreción de las maniobras, ya que, al ingresar a estos sitios, en los celulares se descargaba un malware que robaba datos bancarios y personales.

Tras identificar a los estafadores, se pudo realizar el seguimiento detallado de todo el dinero robado por medio de los links falsos. Así se comprobó una gran cantidad de transferencias por montos muy pequeños a la plataforma “Cafecito” para que a los usuarios de las tarjetas no les llamara la atención.

Al analizar la trazabilidad del dinero en los ocho involucrados, se confirmó que parte fue destinada a gastos personales y viajes. No obstante, un porcentaje fue direccionado a la compra de criptomonedas. Para avanzar con la incautación de los activos, el MPF de Mendoza debió abrir una wallet institucional en la plataforma de intercambio Binance, a nombre del organismo. La herramienta permite a los fiscales congelar dinero digital en tiempo real, evitando que desaparezca en la red.