25 de junio de 2026 - 11:56

Con 7 años escapó de su casa y denunció el infierno que vivía junto a su hermano: tenían desnutrición, anemia y parásitos

Ocurrió en Santa Cruz. La menor salió sola a pedir comida y ayuda para rescatar a su hermano de 5 años. La investigación reveló un cuadro de aislamiento, desnutrición y violencia extrema que derivó en la detención de la madre y el padrastro.

La madre y el padrastro fueron detenidos.

La madre y el padrastro fueron detenidos.

Foto:

oto: Agencia NA (Policía de Santa Cruz)
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una niña de 7 años logró escapar de la vivienda donde convivía con su madre y su padrastro en la provincia de Santa Cruz y denunció los graves maltratos que sufría junto a su hermano de 5 años. Gracias a su testimonio, ambos menores fueron rescatados y los adultos quedaron detenidos.

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La causa comenzó el pasado 26 de mayo, cuando la pequeña salió sola de su casa para pedir ayuda. De acuerdo con la investigación judicial, la menor buscó comida y solicitó que rescataran a su hermano, quien permanecía en el domicilio.

Las primeras averiguaciones permitieron descubrir que los niños vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad y que habrían sido sometidos a un régimen de aislamiento y dominación durante varios meses, al menos entre enero y mayo de este año.

Según trascendió, los menores no asistían a la escuela, permanecían encerrados en habitaciones, recibían una alimentación insuficiente y eran víctimas de constantes maltratos. Además, los acusados habrían instalado cámaras de seguridad dentro de la vivienda para vigilar sus movimientos y evitar que pidieran ayuda.

Los estudios médicos realizados a los niños revelaron un delicado estado de salud. Los profesionales constataron desnutrición proteico-calórica crónica reagudizada, anemia de moderada a severa, parasitosis intestinal y retraso en el crecimiento.

Con el avance de la investigación, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado concretaron la detención de la madre y el padrastro en una vivienda del Barrio 400 Viviendas de esa localidad.

El operativo fue realizado bajo las directivas del Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo del juez Leonardo Pablo Cimini.

De acuerdo con el parte policial, ambos detenidos están imputados en una causa por reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona.

Tras las aprehensiones y los exámenes médicos correspondientes, los acusados quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los niños permanecen bajo resguardo y reciben asistencia especializada.

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