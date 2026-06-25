Con 7 años escapó de su casa y denunció el infierno que vivía junto a su hermano: tenían desnutrición, anemia y parásitos

Una niña de 7 años logró escapar de la vivienda donde convivía con su madre y su padrastro en la provincia de Santa Cruz y denunció los graves maltratos que sufría junto a su hermano de 5 años. Gracias a su testimonio, ambos menores fueron rescatados y los adultos quedaron detenidos.

Discutió por una deuda, le dispararon en la cara con una "tumbera" y está grave

La causa comenzó el pasado 26 de mayo, cuando la pequeña salió sola de su casa para pedir ayuda. De acuerdo con la investigación judicial, la menor buscó comida y solicitó que rescataran a su hermano , quien permanecía en el domicilio.

Las primeras averiguaciones permitieron descubrir que los niños vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad y que habrían sido sometidos a un régimen de aislamiento y dominación durante varios meses , al menos entre enero y mayo de este año.

Según trascendió, los menores no asistían a la escuela, permanecían encerrados en habitaciones, recibían una alimentación insuficiente y eran víctimas de constantes maltratos. Además, los acusados habrían instalado cámaras de seguridad dentro de la vivienda para vigilar sus movimientos y evitar que pidieran ayuda.

Los estudios médicos realizados a los niños revelaron un delicado estado de salud. Los profesionales constataron desnutrición proteico-calórica crónica reagudizada, anemia de moderada a severa, parasitosis intestinal y retraso en el crecimiento .

Con el avance de la investigación, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado concretaron la detención de la madre y el padrastro en una vivienda del Barrio 400 Viviendas de esa localidad.

El operativo fue realizado bajo las directivas del Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo del juez Leonardo Pablo Cimini.

De acuerdo con el parte policial, ambos detenidos están imputados en una causa por reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona.

Tras las aprehensiones y los exámenes médicos correspondientes, los acusados quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los niños permanecen bajo resguardo y reciben asistencia especializada.