Detuvieron en Jujuy a un hombre acusado de amenazar de muerte a Patricia Bullrich en redes sociales.

Un hombre fue detenido en la provincia de Jujuy acusado de haber amenazado de muerte a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich , a través de publicaciones realizadas en redes sociales.

La investigación se inició luego de que las autoridades detectaran una serie de mensajes intimidatorios dirigidos a la funcionaria. Entre ellos, uno en particular advertía: “ Vieja hija de p… renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar, conc.. de mierda!!" (sic).

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal Argentina, que comenzó distintas tareas investigativas con la autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ariel Lijo.

Los investigadores realizaron relevamientos en redes sociales, bases de datos públicas y privadas, además de sistemas policiales, lo que permitió identificar al presunto responsable de los mensajes .

Arrestaron a un usuario que amenazó de muerte a Patricia Bullrich.

Las pesquisas determinaron que el sospechoso se encontraba en la localidad de Palma Sola , en el departamento Santa Bárbara, provincia de Jujuy .

A partir de esa información, efectivos federales se trasladaron a la zona y llevaron adelante tareas de inteligencia que permitieron establecer que el hombre residía en un inmueble ubicado en el complejo habitacional conocido como “Las Goteras”, cercano a la Ruta Provincial 25.

Con los elementos reunidos, se dio intervención al Juzgado Federal N°1 de Jujuy, a cargo de Esteban Eduardo Hansen, junto con la Secretaría Penal N°2, encabezada por Sebastián Galli, que ordenaron el allanamiento de la vivienda.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy. Durante el operativo, los agentes detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular que será analizado como parte de la investigación.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de amenazas.